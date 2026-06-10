Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Guvernul încalcă legea salarizării și cere românilor noi sacrificii în timp ce privilegiile politice rămân intacte”

Deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, respinge categoric propunerea Guvernului pentru noua lege a salarizării, acuzând autoritățile că ignoră și amână de ani de zile aplicarea legislației deja existente. Parlamentarul susține că principalele probleme ale României nu sunt lipsa legilor, ci refuzul clasei politice de a le respecta și implementa, atât în cazul salarizării, cât și al pensiilor. În acest context, deputatul Țiu anunță că S.O.S. România nu va susține viitoarea lege a salarizării și solicită Executivului să renunțe la deciziile luate fără consultare publică, cerând un dialog real cu sindicatele și categoriile sociale afectate de măsurile guvernamentale.
„Astăzi România a ajuns țara în care Guvernele se laudă că fac reforme, în timp ce calcă în picioare legile statului român. Românii aud discuții despre o ‘nouă lege a salarizării’, de fapt noi promisiuni și minciuni pentru cei care muncesc cinstit. Românii au ajuns să nu mai creadă nimic din ceea ce spune această clasă politică ruptă complet de realitate. Pentru că România nu duce lipsă de legi, dar duce lipsă de guverne capabile și dispuse să aplice legile existente! Legea salarizării nr. 153/2017 a fost blocată an de an chiar de cei care astăzi vin și ne spun că au descoperit ‘soluția salvatoare’. Sunt aceiași oameni care au înghețat salarii, care au tăiat drepturi și care au amânat aplicarea integrală a acestei legi prin ordonanțe peste ordonanțe. Aceiași oameni care au condamnat milioane de români la sărăcie, în timp ce clientela politică s-a îmbogățit din contracte câștigate prin licitații publice cu statul. Cum să mai creadă românii în această nouă lege, când statul român nu respectă nici măcar legile deja adoptate? Vedem exact aceeași situație și în ceea ce privește legea pensiilor. Au promis pensionarilor dreptate, echitate, recalculare corectă a pensiilor și respect. În realitate, avem milioane de pensionari care trăiesc în umilință, în timp ce Guvernul găsește bani pentru orice altceva, mai puțin pentru propriii cetățeni.
Aceasta este adevărata problemă a României: nu lipsa legilor, ci lipsa deciziei politice de a le aplica. Guvernele României au transformat statul într-un mecanism de manipulare socială și promisiuni. Astăzi vor o nouă lege a salarizării fără să existe încredere, fără consultare reală și fără respect față de oamenii care muncesc. Partidul S.O.S. România nu va vota această lege! Nu vom gira încă o minciună națională construită pe vorbe goale și pe cifre scoase din pix de cei care au adus România în pragul colapsului bugetar. Cerem Guvernului României să înceteze politica deciziilor luate în birouri închise și să meargă urgent la masa dialogului cu sindicatele, cu angajații din sistemul public, cu reprezentanții tuturor categoriilor sociale afectate. Nu mai puteți conduce România împotriva românilor! Nu mai puteți cere sacrificii doar celor care muncesc, în timp ce privilegiile politice rămân intacte! Românii nu mai vor promisiuni. Românii vor respect. Vor salarii decente și pensii corecte. Vor un Guvern capabil să respecte legile României și care să vadă realitatea în care trăiesc cetățenii acestei țări. Pentru că un stat care nu își respectă cetățenii nu mai poate cere cetățenilor încredere și respect! Un popor unit nu poate fi învins!”, declară deputatul Țiu.