CJ Olt. 67 de sportivi și antrenori, premiați la Gala Excelenței în Sport

Consiliul Județean Olt a premiat 67 de sportivi și antrenori în cadrul Galei Excelenței în Sport, desfășurată marți, 9 iunie 2026, în Amfiteatrul Liceului Teoretic „Nicolae Titulescu” din Slatina, în semn de recunoaștere a rezultatelor obținute în competițiile din 2025. Evenimentul, recunoscut deja ca o manifestare tradițională a excelenței sportive, a pus în lumină performanțele campionilor și tehnicienilor din ramurile olimpice precum taekwondo, atletism, lupte greco-romane, judo, box și tenis de masă, evidențiind sprijinul vital oferit de antrenori și familii.
În mesajul său, președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, a transmis: „Sunt multe motive pentru care o comunitate trebuie să fie mândră. Astăzi, unul dintre aceste motive sunteți dumneavoastră. Mă uit în sală și văd oameni care au ales această cale grea, un drum greu, al performanței. Pentru că performanța nu începe pe podium. Performanța începe dimineața devreme, cu multe ore petrecute în sălile de antrenament, cu capacitatea de a te ridica atunci când ai fost învins și de a-ți reveni după un eșec. Vreau să le mulțumesc antrenorilor, celor care apar mai rar în poze, dar fără ajutorul cărora aceste rezultate nu ar fi posibile. Vreau să le mulțumesc părinților, pentru drumurile făcute la competiții, pentru emoțiile trăite în tribune, pentru susținerea și pentru încrederea pe care le-au oferit-o copiilor lor. Iar vouă, dragi sportivi, vreau să vă spun un singur lucru: nu lăsați niciodată pe nimeni să vă spună că visele voastre sunt prea mari. Continuați să luptați și să vă depășiți limitele. Județul Olt este mândru de voi!”
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