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CJ Olt. 67 de sportivi și antrenori, premiați la Gala Excelenței în Sport

De către
Bogdan Vladu
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Consiliul Județean Olt a premiat 67 de sportivi și antrenori în cadrul Galei Excelenței în Sport, desfășurată marți, 9 iunie 2026, în Amfiteatrul Liceului Teoretic „Nicolae Titulescu” din Slatina, în semn de recunoaștere a rezultatelor obținute în competițiile din 2025. Evenimentul, recunoscut deja ca o manifestare tradițională a excelenței sportive, a pus în lumină performanțele campionilor și tehnicienilor din ramurile olimpice precum taekwondo, atletism, lupte greco-romane, judo, box și tenis de masă, evidențiind sprijinul vital oferit de antrenori și familii.

În mesajul său, președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, a transmis: „Sunt multe motive pentru care o comunitate trebuie să fie mândră. Astăzi, unul dintre aceste motive sunteți dumneavoastră. Mă uit în sală și văd oameni care au ales această cale grea, un drum greu, al performanței. Pentru că performanța nu începe pe podium. Performanța începe dimineața devreme, cu multe ore petrecute în sălile de antrenament, cu capacitatea de a te ridica atunci când ai fost învins și de a-ți reveni după un eșec. Vreau să le mulțumesc antrenorilor, celor care apar mai rar în poze, dar fără ajutorul cărora aceste rezultate nu ar fi posibile. Vreau să le mulțumesc părinților, pentru drumurile făcute la competiții, pentru emoțiile trăite în tribune, pentru susținerea și pentru încrederea pe care le-au oferit-o copiilor lor. Iar vouă, dragi sportivi, vreau să vă spun un singur lucru: nu lăsați niciodată pe nimeni să vă spună că visele voastre sunt prea mari. Continuați să luptați și să vă depășiți limitele. Județul Olt este mândru de voi!”

„67 de sportivi și antrenori au fost premiați astăzi (n.r. 9 iunie), în cadrul Galei Excelenței în Sport, eveniment organizat de Consiliul Județean Olt în Amfiteatrul Liceului Teoretic ‘Nicolae Titulescu’ din Slatina. Ajunsă deja o tradiție pe care o respectăm cu sfințenie pentru campionii noștri, Gala Excelenței în Sport reprezintă modul prin care ne exprimăm aprecierea față de cei care duc numele județului Olt pe podiumurile competițiilor naționale și internaționale.
Pe scenă au urcat sportivi și antrenori din discipline olimpice precum taekwondo, atletism, lupte greco-romane, judo, box și tenis de masă, recompensați pentru rezultatele obținute în anul 2025. Evenimentul a fost completat de momente artistice susținute de copiii de la Palatul Copiilor ‘Adrian Băran’ Slatina și de trupa de balet ‘Steluțele’ a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt.
Gala Excelenței în Sport rămâne unul dintre cele mai importante și mai îndrăgite evenimente organizate de Consiliul Județean Olt, un eveniment de suflet care promovează performanța, disciplina și puterea exemplului. Felicitări tuturor sportivilor, antrenorilor și părinților care contribuie, an de an, la performanța sportului oltean!”, transmit reprezentanții CJ Olt.

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