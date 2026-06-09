Vulturești. 1,7 milioane de lei din fonduri europene pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile

Comuna Vulturești beneficiază de o finanțare europeană de 1.762.000 de lei, după semnarea contractului pentru implementarea unui proiect dedicat sprijinirii persoanelor vulnerabile. Investiția va permite acordarea de pachete alimentare pentru copii, îmbunătățirea condițiilor de locuire, dotarea echipelor comunitare și extinderea accesului la servicii sociale de calitate, contribuind la creșterea nivelului de trai și la consolidarea sprijinului oferit categoriilor aflate în dificultate din comunitate.
„Vești importante pentru comunitatea noastră! Astăzi (n.r. 8 iunie) am semnat contractul de finanțare în valoare de 1.762.000 lei, prin proiectul ‘Furnizare de servicii integrate în comunitățile rurale – facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente și de calitate’, finanțat din fonduri europene. Prin acest proiect, comuna Vulturești va beneficia de sprijin pentru persoanele vulnerabile, pachete alimentare pentru copii, îmbunătățirea condițiilor de locuire, dotări necesare echipelor comunitare și servicii sociale menite să crească nivelul de trai și accesul la servicii de calitate. Este încă un pas important pentru dezvoltarea comunei și pentru sprijinirea celor care au cea mai mare nevoie de ajutor. Mulțumesc tuturor celor implicați în pregătirea și implementarea acestui proiect! Continuăm să atragem fonduri europene și să investim în oameni și în viitorul comunității noastre!”, este mesajul primarului comunei Vulturești, Marius Treanță.