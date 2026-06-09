Slatina. Incident violent între doi tineri în zona Pieței Zahana, oprit de intervenția rapidă a Poliției Locale

Un conflict izbucnit între doi tineri în zona Pieței Zahana, pe strada Primăverii din Slatina, s-a transformat într-un episod violent, fiind nevoie de intervenția promptă a Poliției Locale pentru restabilirea ordinii. Potrivit autorităților, unul dintre tineri a fost agresat în timp ce se afla împreună cu prietena sa, iar persoanele implicate au fost conduse la sediul instituției pentru identificare și aplicarea măsurilor legale. În urma incidentului, tânăra prezentă la fața locului a depus plângere penală împotriva presupusului agresor, cazul fiind înaintat Poliției Municipiului Slatina pentru continuarea cercetărilor.
„Intervenție rapidă a Poliției Locale Slatina. Violența nu își are locul în comunitatea noastră! Zilele trecute, polițiștii locali din cadrul Poliției Locale a municipiului Slatina s-au autosesizat cu privire la o altercație produsă pe strada Primăverii, în zona Pieței Zahana. Conflictul dintre doi tineri a degenerat în acte de violență, însă echipajele Poliției Locale au intervenit în foarte scurt timp, reușind să aplaneze situația și să prevină escaladarea acesteia. În urma verificărilor efectuate la fața locului, s-a stabilit că unul dintre tineri, aflat împreună cu prietena sa, a fost agresat de un alt tânăr. Persoanele implicate au fost conduse la sediul Poliției Locale pentru identificare, clarificarea situației de fapt și aplicarea măsurilor legale prevăzute de Legea nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială.
Totodată, tânăra prezentă la incident a ales să depună plângere penală împotriva agresorului. Conform competențelor legale, documentele au fost înaintate Poliției Municipiului Slatina pentru continuarea cercetărilor. Reamintim că violența, indiferent de formă, nu reprezintă o soluție și nu va fi tolerată. Siguranța cetățenilor rămâne o prioritate pentru Poliția Locală Slatina, iar orice comportament care pune în pericol ordinea și liniștea publică va fi sancționat conform legii.
Precizare: Imaginile atașate sunt prelucrate,nu surprind incidentul propriu-zis, ci doar zona în care acesta s-a produs. Poliția Locală Slatina spune ferm: NU violenței!”, se arată în comunicatul Poliției Locale Slatina.