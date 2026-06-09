Sezonul 2026 a început oficial la Clubul Nautic și de Agrement „Plaja Olt”

Vara începe oficial la Clubul Nautic și de Agrement „Plaja Olt” din Slatina, unde autoritățile anunță o serie de îmbunătățiri menite să ofere mai mult confort și relaxare vizitatorilor. Cu o plajă extinsă, capacitate mărită cu aproximativ 30%, sute de șezlonguri și umbreluțe, piscine pregătite pentru sezon și condiții sporite de siguranță, complexul își întâmpină oaspeții într-un cadru modernizat. În plus, atmosfera de vacanță este completată de competiții sportive dedicate Lunii Olimpice, transformând zona de agrement într-un punct de atracție pentru familii, iubitorii de mișcare și toți cei care vor să se bucure de zilele călduroase de vară.
„Vara prinde viață la Clubul Nautic Plaja Olt! Clubul Nautic și de Agrement ‘Plaja Olt’, administrat de Primăria Municipiului Slatina prin Clubul Sportiv Municipal Slatina, este pregătit să își întâmpine vizitatorii într-un sezon estival care se anunță mai atractiv ca niciodată. Anul acesta, plaja a fost extinsă, iar capacitatea de primire a crescut cu aproximativ 30%. Au fost amenajate 130 de umbreluțe și 260 de șezlonguri, oferind mai mult spațiu și confort pentru toți cei care aleg să își petreacă timpul liber la una dintre cele mai apreciate zone de agrement din municipiu. Apa din piscine este pregătită pentru sezonul de vară, având deja o temperatură optimă pentru îmbăiere, iar siguranța vizitatorilor este asigurată prin prezența salvamarilor și a personalului medical. Atât piscina pentru adulți, cât și cea pentru copii sunt pregătite să găzduiască zile întregi de distracție și relaxare. Și pentru că vara înseamnă mai mult decât plajă și bălăceală, Clubul Nautic găzduiește în aceste zile și evenimente sportive dedicate Lunii Olimpice. Ieri (n.r. 8 iunie) a avut loc prima zi a Turneului de Volei pe Nisip, organizat de Academia Olimpică Română – Filiala Olt. Copii, juniori și seniori au transformat terenul de nisip într-un loc al competiției, energiei și fair-play-ului, demonstrând că sportul aduce împreună oameni de toate vârstele. Competiția continuă până pe 12 iunie, între orele 17:00 și 20:00, iar atmosfera este una care merită trăită de aproape. Tarifele rămân neschimbate față de anul trecut: 20 lei – bilet adult, 10 lei – bilet copil, 10 lei – șezlong. Iar pentru cei care preferă, plaja este pregătită și pentru prosoape sau cearșafuri aduse de acasă. Mai avem nevoie doar de soare și vreme bună, iar toate ingredientele pentru o vară reușită sunt deja aici. Clubul Nautic Plaja Olt vă așteaptă cu plajă extinsă, piscine pregătite, competiții sportive și multe motive de bucurie. Ne vedem la Plaja Olt!”, au transmis reprezentanții Primăriei Slatina.