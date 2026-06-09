Gigel Știrbu: „La doi ani de la alegerea lui Mario De Mezzo, Slatina privește spre viitor cu mai multă încredere și ambiție”

La doi ani de la câștigarea alegerilor locale de către primarul Mario De Mezzo, președintele PNL Olt și deputatul de Olt, Gigel Știrbu, declară că momentul a reprezentat începutul unei schimbări profunde pentru municipiul Slatina. Liberalul susține că orașul a depășit perioada resemnării și a intrat într-o etapă marcată de investiții, dezvoltare și proiecte orientate către cetățeni. Potrivit acestuia, cea mai importantă transformare este recâștigarea încrederii comunității în administrație și în propriul viitor, direcția actuală fiind una clară, orientată spre modernizare, transparență și dezvoltare durabilă.
„Acum doi ani, Slatina a ales curajul. A ales schimbarea. A ales viitorul. Sunt deja doi ani de când Mario De Mezzo a câștigat Primăria municipiului Slatina. Pentru unii a fost o victorie electorală. Pentru mulți dintre noi a fost mult mai mult decât atât. A fost momentul în care un oraș întreg a decis să spună că se poate și altfel. Îmi amintesc și astăzi emoția acelor zile. Entuziasmul oamenilor. Speranța care se simțea pe fiecare stradă. Mobilizarea extraordinară a miilor de slătineni care au refuzat să mai accepte ideea că orașul lor trebuie să rămână captiv acelorași interese, acelorași rețele de influență și acelorași grupuri care confundaseră administrația cu propria moșie. Victoria lui Mario De Mezzo nu a fost victoria unui om. A fost victoria unei comunități care și-a recăpătat încrederea în propriile forțe. După ani în care prea mulți oameni ajunseseră să creadă că nimic nu se mai poate schimba, Slatina a demonstrat contrariul. A demonstrat că atunci când cetățenii se implică, când au curaj și când votează cu speranță, pot schimba destinul unui oraș.
În acești doi ani, Slatina a început să respire altfel. Orașul a recăpătat energie,a recăpătat ambiție,a recăpătat direcție. Astăzi se vorbește despre investiții, despre dezvoltare, despre proiecte pentru tineri, despre atragerea fondurilor europene, despre infrastructură, despre locuințe, despre viitor. Se vorbește despre ceea ce trebuie să facă o administrație modernă: să construiască și să ofere perspective. Poate că cea mai importantă schimbare nu se vede într-un proiect sau într-o investiție. Se vede în starea de spirit a orașului.
Slatina nu mai este orașul resemnării. Slatina este un oraș care are din nou încredere în el însuși,este un oraș în care oamenii au început să creadă că administrația există pentru cetățeni, nu pentru privilegiați. Că banul public trebuie să lucreze pentru comunitate, nu pentru grupuri de interese, că funcțiile publice sunt o responsabilitate, nu o răsplată de partid. Au fost doi ani în care s-a demonstrat că transparența, munca și respectul față de oameni pot înlocui vechile practici bazate pe influență, clientelism și control. Desigur, nimeni nu poate transforma un oraș peste noapte. Nicio administrație nu poate rezolva în doi ani probleme acumulate în decenii. Dar direcția este cea care contează.
Iar direcția Slatinei este astăzi una clară. Spre modernizare,spre dezvoltare,spre investiții,spre o administrație care pune cetățeanul pe primul loc. La doi ani de la acel moment istoric, merită să ne amintim că schimbarea nu a fost opera unui singur om. Ea aparține fiecărui slătinean care a avut curajul să creadă că orașul său merită mai mult. Felicitări, Mario De Mezzo! Felicitări tuturor celor care au făcut posibilă această schimbare! Iar cel mai important lucru este că povestea nu se oprește aici. După doi ani, Slatina nu privește în urmă cu nostalgie,privește înainte cu încredere. Pentru că atunci când un oraș își recapătă speranța, nimic nu îl mai poate opri din drumul său către viitor”, este declarația președintelui PNL Olt, deputatul Gigel Știrbu.