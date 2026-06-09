Balș. Din 20 iunie, Centrul Multifuncțional devine din nou locul unde magia filmului prinde viață

Locuitorii orașului Balș sunt invitați, începând cu 20 iunie, să redescopere bucuria filmului într-un cadru dedicat întregii familii. Centrul Multifuncțional Balș, amplasat în spatele Liceului Teoretic „Petre Pandrea”, își deschide porțile pentru o serie de proiecții gratuite, adresate copiilor, părinților și bunicilor. Filmele vor putea fi urmărite fără costuri de acces, iar primarul Cătălin Rotea anunță că programul complet și detaliile despre producțiile care vor rula vor fi făcute publice în perioada următoare.
Acasă Actualitate Balș. Din 20 iunie, Centrul Multifuncțional devine din nou locul unde magia...