Poliția Locală Slatina: „Respectăm orașul în care trăim. Folosim coșurile de gunoi. Păstrăm curate parcurile și locurile de joacă”

Poliția Locală Slatina solicită cetățenilor să respecte normelor de conviețuire și păstrarea curățeniei în spațiile publice, subliniind că un oraș civilizat se construiește prin responsabilitatea fiecăruia. Deși amenzile pentru fapte care afectează ordinea și curățenia publică au fost majorate recent, autoritățile spun că preferă prevenția și dialogul înaintea sancțiunilor. Consumul de alcool în locuri nepermise și aruncarea deșeurilor pe domeniul public pot atrage amenzi de până la 3.000 de lei pentru persoane fizice și 5.000 de lei pentru persoane juridice, însă, în multe cazuri, polițiștii locali aleg să ofere mai întâi avertismente și explicații. Reprezentanții instituției atrag atenția că sancțiunile devin inevitabile atunci când regulile sunt ignorate în mod repetat și îi îndeamnă pe slătineni să contribuie activ la menținerea unui oraș curat, sigur și primitor pentru toți.
„Slatina curată începe cu responsabilitatea fiecăruia dintre noi! Ne dorim un oraș în care să ne facă plăcere să trăim, să ne plimbăm și să ne petrecem timpul liber alături de familie. Un oraș curat și sigur nu se construiește doar prin reguli și sancțiuni, ci și prin respect față de comunitate. Deși, prin Hotărârea Consiliului Local nr.154 din 27.05.2026, cuantumul amenzilor pentru fapte care afectează ordinea și curățenia publică a fost majorat, polițiștii locali continuă să pună accent, acolo unde situația o permite, pe prevenție și dialog. Consumul de băuturi alcoolice în locuri nepermise sau aruncarea cojilor de semințe și a altor deșeuri pe domeniul public reprezintă contravenții și pot fi sancționate cu amenzi cuprinse între 1000 și 3000 lei pentru persoanele fizice iar pentru persoanele juridice, sancțiunile sunt cuprinse între 3000 și 5000 lei. Cu toate acestea, în foarte multe situații, primul pas este avertismentul și explicarea regulilor de conviețuire într-o comunitate civilizată. Însă atunci când aceeași persoană ignoră avertismentele și continuă să transforme spațiile publice în locuri murdare și neîngrijite, sancțiunile devin inevitabile. Poliția Locală Slatina nu își propune să ‘vâneze’ cetățenii și nici să aplice amenzi cu orice preț. Ne dorim, în schimb, să avem parteneri în fiecare slătinean care înțelege că parcurile, locurile de joacă, aleile din fața scărilor de bloc și toate spațiile publice sunt ale noastre, ale tuturor. Respectăm orașul în care trăim. Folosim coșurile de gunoi. Păstrăm curate parcurile și locurile de joacă. Împreună facem din Slatina un oraș mai curat, mai civilizat și mai sigur. Curățenia nu este doar obligația autorităților. Este cartea de vizită a unei comunități”, se arată în comunicatul Poliției Locale Slatina.