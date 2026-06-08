Peste 100.000 de lei în amenzi și 22 de permise reținute, după controalele desfășurate de polițiștii olteni în weekend

Polițiștii olteni au intensificat acțiunile pentru menținerea ordinii publice și creșterea siguranței rutiere pe parcursul weekendului, intervenind la peste o sută de solicitări și aplicând aproape 450 de sancțiuni contravenționale. Controalele s-au concentrat în special pe depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, precum și a celor care depășesc limitele legale de viteză. În urma verificărilor, oamenii legii au reținut 22 de permise de conducere, au retras 17 certificate de înmatriculare și au constatat două infracțiuni la regimul rutier. Valoarea totală a amenzilor aplicate a depășit 100.000 de lei, iar reprezentanții IPJ Olt anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru reducerea riscurilor din trafic și creșterea gradului de siguranță al cetățenilor.

„În acest weekend, polițiștii olteni au desfășurat activități specifice pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, creșterea gradului de siguranță rutieră și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Acțiunile au vizat prevenirea faptelor de violență, depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele privind circulația pe drumurile publice, acționându-se preponderent pentru depistarea conducătorilor auto care conduc sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive și a celor care nu respectă regimul legal de viteză. În această perioadă, poliţiştii au intervenit la 108 solicitări, dintre acestea 82 fiind sesizate prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. În cadrul activităţilor desfăşurate, au fost aplicate 449 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 100.000 de lei. Pentru neregulile constatate la regimul rutier, ca măsură complementară, polițiștii au reținut 22 de permise de conducere, dintre care 15 pentru depășirea vitezei legale cu mai mult de 50 de km/h, 2 pentru conducerea sub influența alcoolului sau altor substanțe interzise, iar 5 pentru alte abateri la regimul rutier. De asemenea, au fost retrase 17 certificate de înmatriculare pentru conducerea unor autovehicule având defecțiuni tehnice sau pentru neîndeplinirea unor obligații legale, fiind constatate și 2 infracțiuni la regimul rutier. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul polițiștilor fiind reducerea riscului rutier și creșterea siguranței cetățenilor”, transmit reprezentanții IPJ Olt.