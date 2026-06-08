Emoțiile ating cote maxime pentru peste 1.300 de elevi din clasele V-VII din Slatina, care vor participa luni, 8 iunie, la Disney Cup 2026, una dintre cele mai așteptate competiții școlare organizate de Primărie. Desfășurat simultan în toate unitățile de învățământ înscrise, concursul va testa cunoștințele și atenția participanților printr-un set de 40 de întrebări, iar pentru cei mai bine pregătiți miza este una de excepție, o experiență de neuitat la Disneyland Paris.
„Disney Cup 2026 – emoțiile încep luni! Luni, 8 iunie, de la ora 13:00, peste 1.300 de elevi din municipiul Slatina vor participa simultan la una dintre cele mai așteptate competiții școlare organizate de Primăria Municipiului Slatina – Disney Cup. Concursul se va desfășura în toate unitățile de învățământ înscrise și va pune la încercare cunoștințele, atenția și spiritul de competiție al elevilor din clasele V–VII. Testul va conține: 40 de întrebări, dintre care: 20 de întrebări grilă, 20 de întrebări fără variante de răspuns. Pentru cei mai buni dintre participanți, miza este una specială: o experiență de neuitat la Disneyland Paris. Le urăm mult succes tuturor elevilor înscriși și îi felicităm încă de acum pentru curajul de a accepta această provocare. Indiferent de rezultat, fiecare dintre ei demonstrează că munca, perseverența și dorința de a învăța pot deschide drumuri extraordinare. Baftă tuturor! Slatina vă ține pumnii!”, se arată în comunicatul Primăriei Slatina.
Acasă Administrație Peste 1.300 de elevi din Slatina intră în competiția Disney Cup 2026