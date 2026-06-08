ITM Olt. Amenzi de 83.000 de lei și un caz de muncă la negru descoperit

Inspectorii de muncă din Olt au desfășurat în luna mai 2026 o serie de verificări în sectoare precum construcțiile, comerțul și transporturile, identificând peste 265 de nereguli legate de plata salariilor, evidența contractelor de muncă și respectarea normelor de securitate la locul de muncă. În urma celor 236 de controale efectuate, au fost aplicate 112 sancțiuni, dintre care nouă amenzi în valoare totală de 83.000 de lei, iar un angajator a fost amendat cu 40.000 de lei după depistarea unei persoane care lucra fără forme legale. Totodată, în cursul lunii trecute, nouă lucrători au fost implicați în accidente de muncă aflate în prezent în cercetare.

„În luna mai 2026, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt au efectuat 236 controale specifice, atât în domeniul relațiilor de muncă, cât și în domeniul securității și sănătății în muncă. Domeniile de activitate verificate din punct de vedere al respectării legislației specifice au fost: construcțiile, comerțul cu amănuntul, transportul rutier de mărfuri și persoane. În urma verificărilor efectuate au fost identificate peste 265 deficiențe pentru care s-au dispus măsuri de remediere, cele mai frecvente fiind: neplata lunară a drepturilor salariale la data înscrisă în contractul individual de muncă, neacordarea repausului saptămânal și a concediului de odihnă, netransmiterea la termen, în Platforma Reges-Online, a contractelor individuale de muncă și a modificărilor acestora, neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, neacordarea și neverificarea folosirii echipamentului individual de protecție, neefectuarea controlului medical periodic, iar pentru cele mai grave deficienţe s-au aplicat 112 sancțiuni, din care 103 avertismente și 9 amenzi în valoare de 83.000 lei. În luna mai 2026, inspectorii de muncă au identificat o persoană care desfășura muncă nedeclarată, angajatorul fiind sancţionat cu amendă în valoare de 40.000 lei. De asemenea, în cursul lunii trecute, au fost comunicate instituției noastre un număr de 9 evenimente, în care au fost implicaţi 9 lucrători care desfăşurau activitate pe teritoriul judeţului Olt, evenimentele fiind în cercetarea angajatorilor la care s-au produs”, se arată în comunicatul inspectorului șef ITM Olt, Constantin Cristian Ungureanu.