Festivalul „Călușul Oltenesc” a adunat peste 1.500 de copii și zeci de ansambluri

După o săptămână dedicată uneia dintre cele mai reprezentative tradiții ale județului Olt, s-a încheiat cea de-a șasea ediție a Festivalului „Călușul Oltenesc”. Peste 1.500 de copii, reuniți în 62 de ansambluri folclorice și 28 de formații de călușari, au dus mai departe spiritul Călușului, în timp ce peste 300 de gospodării și-au deschis porțile pentru a primi dansatorii. Susținut de Consiliul Județean Olt, evenimentul a evidențiat încă o dată rolul esențial al acestei moșteniri culturale în păstrarea identității locale și în apropierea generațiilor prin tradiție.
„S-a încheiat cea de-a VI-a ediție a Festivalului ‘Călușul Oltenesc’, o săptămână în care Oltul și-a arătat încă o dată una dintre cele mai puternice expresii ale identității sale. Peste 300 de gospodării au primit călușarii în curțile lor, peste 1.500 de copii au participat la festival, din 62 de ansambluri folclorice și 28 de formații de călușari. Sunt cifre care vorbesc despre amploarea evenimentului, dar mai ales despre forța unei tradiții care continuă să unească generații. Consiliul Județean Olt a susținut și în acest an festivalul, contribuind la premierea tinerilor care duc mai departe una dintre cele mai valoroase moșteniri culturale ale județului. Mulțumim comunităților din Vâlcele, Valea Mare, Priseaca, Grojdibodu și Balș, tuturor organizatorilor, instructorilor, părinților și voluntarilor care au făcut posibil acest eveniment. Pentru că atunci când vorbești despre Căluș, vorbești despre energia Oltului, despre rădăcinile sale și despre oamenii care îi dau continuitate”, se arată în comunicatul Consiliului Județean Olt.