Direcția Județeană de Mediu Olt: „Schimbările climatice cer acțiuni imediate, iar educația ecologică rămâne cheia unui viitor sustenabil”

Cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului 2026, marcată sub tema „Inspirat de natură. Pentru climă. Pentru viitorul nostru”, Direcția Județeană de Mediu Olt atrage atenția asupra efectelor tot mai vizibile ale schimbărilor climatice și asupra necesității unor măsuri urgente de protejare a naturii. Instituția arată că gesturile responsabile față de mediu, de la reducerea poluării și utilizarea energiei regenerabile până la plantarea de arbori și extinderea spațiilor verzi, trebuie completate de educarea noilor generații. În acest context, specialiștii instituției au desfășurat, în perioada 2-5 iunie, activități de educație ecologică în școli din Slatina, pentru a-i familiariza pe elevi cu provocările climatice și cu importanța protejării mediului înconjurător.

„Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) a stabilit ca tematică pentru Ziua Mondială a Mediului din acest an, 5 iunie 2026, combaterea schimbărilor climatice care sunt din ce în ce mai evidente și lanseaza un apel global și ne îndeamnă pe toți să intervenim acum pentru climă. Valurile de căldură prelungite, topirea ghețarilor, fenomenele meteorologice extreme, creșterea nivelului mărilor, incendii devastatoare și presiunile tot mai mari asupra mediului înconjurător din ultimii ani, demonstrează că schimbările climatice nu mai reprezintă o amenințare îndepărtată. În acest context, tema Zilei Mondiale a Mediului 2026, lansată de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) – ‘Acțiune globală pentru climă’ – servește drept o reamintire puternică a faptului că lumea mai are puțin timp să ezite și că este necesară o atitudine de respect pentru natură prin diferite acţiuni de protejare a ei. A depozita corect deşeurile, a păstra apele curate, a filtra emisiile atmosferice, a folosi raţional resursele naturale, a folosi mai mult sursele de energie regenerabilă, a ocroti speciile din flora şi fauna sălbatică, combaterea deșertificării terenurilor care sunt supuse secetei, plantarea pomilor, extinderea spațiilor verzi, pot reprezenta totodată acţiuni de protejare a naturii dar şi de conectare la ea. A trăi în armonie cu natura se reflectă în acţiunile noastre, ale tuturor, de protejare a mediului înconjurător, iar educaţia ecologică a generaţiei tinere este o prioritate, și, în acest sens, educaţia ecologică trebuie să înceapă în copilărie și să fie continuată pe tot timpul școlii cât și în afara ei. Adevărata educație în materie de mediu înconjurător începe în anii de școală. Trebuie dezvoltate la copii înclinaţiile pentru protejarea naturii şi sentimentul ocrotirii a tot ce înseamnă ea. Pentru acest lucru, în perioada 2-5 iunie 2026, cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului din acest an, specialiștii Direcției Județene de Mediu Olt, au participat la diferite activități de educație ecologică a copiilor de la școli gimnaziale din mun. Slatina, având ca tematică combaterea schimbărilor climatice. Toți trebuie să avem o atitudine de respect pentru natură prin diferite acţiuni de protejare a ei, altfel, cu o natură distrusă şi alte ameninţări la adresa biodiversităţii, copiii nu mai au ce învăţa despre plante, păsări, animale, ape, munţi, etc. Ziua de 5 iunie a fost declarată ca Ziua Mondială a Mediului în urma desfăşurării primei conferinţe a Naţiunilor Unite privind omul şi mediul înconjurător care a avut loc în Suedia, la Stockholm în perioada 3-14 iunie a anului 1972”, se arată în comunicatul directorului DJM Olt, Alexandru-Mihai Cacoveanu.