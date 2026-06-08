Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Solicit urgent demisia ministrului Apărării Naționale. Astăzi!”

Deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, blamează autoritățile de incapacitate în gestionarea incidentelor recente privind dronele care au traversat sau au ajuns în apropierea teritoriului României, susținând că statul nu mai oferă garanții reale privind securitatea granițelor. Parlamentarul condamnă lipsa de reacție și de transparență a instituțiilor responsabile și cere demisia imediată a ministrului Apărării Naționale, pe care îl consideră responsabil pentru ceea ce numește o gravă vulnerabilitate a securității naționale.
„Românii asistă astăzi neputincioși la o situație revoltătoare pentru orice stat care pretinde că își respectă cetățenii și își apără suveranitatea. Dronele circulă liber și ‘întâmplător’ traversând spațiul aerian și maritim al țării, apar pe malul Mării Negre, iar reacția autorităților este, din nou, întârziată, neclară și lipsită de asumare și responsabilitate. Țara noastră trăiește astăzi una dintre cele mai grave forme de umilință națională din ultimii ani. Românilor li se spune că „nu există motive de panică” pentru că România este țară membră NATO și aud zilnic discursuri despre siguranță, stabilitate, parteneriate strategice și capacitate de apărare. Dar realitatea din teren arată că drone necunoscute circulă liber în spațiul românesc, fără ca autoritățile să le oprească, să reacționeze imediat sau să explice în mod transparent ce se întâmplă. Se spune public că avem structuri de apărare performante, că suntem protejați, că există monitorizare permanentă. Dar românii nu mai pot fi mințiți că totul este sub control. Pentru că astăzi nu mai discutăm doar despre o dronă, ci despre imaginea unei țări care nu mai poate garanta siguranța granițelor sale. Nu discutăm despre un incident minor, ci despre securitatea națională și incapacitatea de a reacționa rapid într-o zonă aflată la granița unui conflict militar major. România are instituții care consumă miliarde de lei din bani publici, are ministere, structuri, radare, sisteme de monitorizare, dar nu este incapabilă să își apere granițele. Cine răspunde dacă mâine nu mai vorbim despre o simplă dronă căzută pe malul mării? Cine răspunde dacă astfel de incidente pun în pericol vieți omenești? Oare ce s-ar fi întâmplat dacă vorbeam astăzi despre victime? Cea mai gravă problemă este tăcerea autorităților și lipsa explicațiilor clare. De aceea, solicit urgent demisia Ministrului Apărării Naționale. Astăzi! Nu peste o săptămână, nu după alte comunicate sau explicații. Pentru că astfel de incidente nu pot rămâne fără consecințe și pentru că securitatea unei țări nu se apără în tăcere, cu întârziere și prin pasarea responsabilității. Domnule ministru, nu puteți rămâne în funcție și nu mai puteți cere încredere din partea românilor dacă securitatea țării nu mai este privită ca o prioritate. Statul român trebuie să fie capabil să își protejeze propriul teritoriu, nu să asiste nepăsător la dronele care circulă ‘întâmplător’ și pun în pericol viața cetățenilor! Un popor unit nu poate fi învins!”, este mesajul deputatului Țiu.