Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Transmit sincere felicitări tuturor învățătorilor pentru efortul uriaș depus în educarea generațiilor de copii, pentru răbdarea, grija și dragostea pe care le oferă elevilor în fiecare zi”

Astăzi, 5 iunie, cu prilejul Zilei Învățătorului, deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, transmite un mesaj de apreciere și respect față de cadrele didactice care contribuie la formarea generațiilor viitoare. Parlamentarul evidențiază rolul esențial al învățătorilor în educația și dezvoltarea copiilor, arătând că succesul unei societăți depinde de investițiile în educație și de susținerea celor care activează în sistemul de învățământ. Totodată, deputatul se angajează să sprijine inițiative legislative dedicate educației, combaterii abandonului școlar și îmbunătățirii condițiilor pentru dascăli, considerând că viitorul României se construiește prin respectul acordat celor care formează caractere și destine încă din primii ani de școală.

„Astăzi, de Ziua Învățătorului, mă înclin cu respect în fața celor care au ales una dintre cele mai grele, dar și una dintre cele mai importante misiuni pentru viitorul acestei țări: formarea generațiilor de copii ai României. Învățătorii sunt cei care deschid primul drum al cunoașterii pentru fiecare copil. Sunt oamenii care îi învață pe cei mici nu doar să scrie și să citească, ci și să înțeleagă ce înseamnă disciplina, bunul-simț, respectul și responsabilitatea. Din mâinile lor pleacă generații întregi de copii care vor deveni mai târziu medici, ingineri, profesori, militari sau antreprenori. Fiecare dintre noi își amintește astăzi o vorbă bună, o lecție primită de la primul dascăl sau un sfat care ne-a marcat copilăria și pe care, peste ani, îl transmitem mai departe propriilor copii. Sunt lucruri care rămân pentru totdeauna și care, peste ani, sunt transmise mai departe generațiilor viitoare. Aceasta este adevărata valoare a unui învățător: influența profundă pe care o are asupra formării unui om. Rolul dascălului devine astăzi mai important ca oricând. Însă, cred cu tărie că o țară care nu investește în educație își condamnă singură viitorul. Nu putem vorbi despre performanță fără să oferim condiții decente celor care formează copiii acestei națiuni. Educația nu poate funcționa doar din sacrificiul și bunăvoința dascălilor. Consider că educația trebuie tratată ca o prioritate națională reală, nu doar ca un subiect de discurs politic. Pentru ca această misiune nobilă să poată fi îndeplinită cu succes, statul are obligația să asigure condițiile necesare în toate unitățile școlare și respectul cuvenit celor care lucrează în sistemul de învățământ. În calitate de deputat în Parlamentul României voi susține toate inițiativele legislative care vizează sprijinirea educației românești, susținerea elevilor și reducerea abandonului școlar. Pentru că nu putem cere performanță fără să oferim sprijin concret și aprecierea pe care această vocație o merită. Educația este fundația pe care se construiește societatea de mâine, iar fără dascăli respectați și susținuți nu putem avea un viitor mai bun pentru România. Transmit sincere felicitări tuturor învățătorilor pentru efortul uriaș depus în educarea generațiilor de copii, pentru răbdarea, grija și dragostea pe care le oferă elevilor în fiecare zi. Pentru că felul în care copiii sunt educați astăzi va decide cum va arăta România de mâine. Apreciez enorm faptul că încercați să vă faceți datoria cu demnitate și responsabilitate, chiar dacă nu sunteți întotdeauna susținuți așa cum ar trebui. Îmi arăt astăzi respectul față de toți cei care reușiți să transformați rolul de învățător într-un act de responsabilitate și devotament, nu doar într-o profesie. La mulți ani tuturor învățătorilor! Un popor unit nu poate fi învins!”, este mesajul deputatului Țiu.