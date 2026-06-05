Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Avem datoria să lăsăm generațiilor viitoare o Românie curată, cu păduri protejate, ape sigure și resurse gestionate responsabil”

Astăzi, 5 iunie, cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, atrage atenția asupra degradării accelerate a patrimoniului natural al României și acuză autoritățile de lipsă de reacție în fața problemelor de mediu care afectează comunități întregi. Parlamentarul vorbește despre tăieri ilegale de păduri, exploatări necontrolate ale resurselor naturale, poluarea cursurilor de apă și gestionarea defectuoasă a terenurilor, fenomene care pun în pericol sănătatea populației și echilibrul ecosistemelor. În mesajul său, deputatul arată că protecția mediului trebuie să devină o prioritate națională și declară că va susține inițiative legislative menite să apere pădurile, apele și resursele naturale ale țării.

„Astăzi, de Ziua Mondială a Mediului Înconjurător, nu mai este suficient să facem promisiuni și să publicăm declarații frumoase. Trebuie să avem curajul să vorbim despre realitatea tot mai gravă pe care o vedem în fiecare zi în România. Din păcate, vorbim despre păduri tăiate ilegal, despre râuri afectate de exploatări haotice, despre balastiere mascate sub denumirea de „iazuri piscicole”, despre comunități întregi care rămân fără apă din cauza nepăsării și a unei administrări dezastruoase a resurselor naturale. Vedem astăzi oameni care se confruntă cu lipsa apei potabile, terenuri distruse, comunități afectate și ecosisteme compromise din cauza unei gestionări iresponsabile. Nu putem vorbi despre dezvoltare și protejarea mediului înconjurător în timp ce resursele naturale sunt exploatate fără control. Problemele de mediu majore cu care se confruntă astăzi România sunt rezultatul direct al eșecului tuturor autorităților care aveau obligația să protejeze resursele naturale ale acestei țări. Ani de nepăsare, complicități și lipsa de responsabilitate au adus România într-un punct în care natura plătește prețul incompetenței administrative. Prea multe instituții ale statului român au închis ochii ani la rând în fața acestor nereguli. Iar atunci când autoritățile aleg să ignore abuzurile sau să tolereze interesele unor grupuri privilegiate, efectele sunt suportate direct de cetățenii României. Ziua Mondială a Mediului trebuie să fie astăzi un semnal de alarmă pentru întreaga societate. Este momentul să înțelegem că protejarea mediului nu mai este o opțiune, ci o necesitate pentru supraviețuirea și sănătatea comunităților. Pentru că vorbim despre sănătatea copiilor noștri și siguranța generațiilor viitoare. În calitate de deputat în Parlamentul României, îmi asum susținerea tuturor inițiativelor legislative orientate către protejarea pădurilor, apelor și resurselor naturale ale acestei țări, către combaterea exploatărilor ilegale și către dezvoltarea unor politici responsabile privind energia și protejarea mediului înconjurător. Avem datoria să lăsăm generațiilor viitoare o Românie curată, cu păduri protejate, ape sigure și resurse gestionate responsabil. Bunăstarea și calitatea vieții noastre depind mediul înconjurător în care trăim. Trebuie să fim responsabili și să îl protejăm! Un popor unit nu poate fi învins!”, este mesajul deputatului Țiu.