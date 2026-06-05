Balș. Festivalul Călușului Oltenesc aduce tradiția în prim-plan

Una dintre cele mai autentice și spectaculoase expresii ale patrimoniului cultural oltenesc revine la Balș odată cu cea de-a VI-a ediție a Festivalului Călușului Oltenesc, programată duminică, 7 iunie 2026, pe Platoul Casei de Cultură a Tineretului. Evenimentul va reuni cete de călușari din județ, demonstrații tradiționale, momente folclorice și recitaluri susținute de artistele Olguța Berbec și Vlăduța Lupău.

„Călușul oltenesc este una dintre cele mai reprezentative tradiții ale zonei noastre, un simbol al identității, energiei și valorilor păstrate de generații în comunitățile din Olt. Vă invităm la Festivalul Călușului Oltenesc – Ediția a VI-a, care va avea loc duminică, 7 iunie 2026, pe Platoul Casei de Cultură a Tineretului din Balș.Program: 09:45 – 13:30 – Demonstrații călușărești, 17:00 – Spectacol folcloric, 20:00 – Olguța Berbec, 21:00 – Vlăduța Lupău. Vă așteptăm!”, este mesajul primarului Cătălin Rotea.