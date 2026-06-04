Primăria Slatina caută talentele ascunse ale orașului și le invită pe scenă la evenimentele culturale locale

Primăria Slatina vine în sprijinul artiștilor din comunitate și îi invită pe toți cei cu spirit creativ să își facă cunoscute proiectele și talentul în mod public. Fie că este vorba despre muzică, dans, teatru, poezie, pictură sau alte forme de expresie, autoritățile locale vor să descopere și să promoveze oamenii talentați ai orașului, oferindu-le șansa de a urca pe scenă în cadrul evenimentelor culturale organizate în municipiu. Cei care vor să se facă remarcați sau să recomande persoane cu aptitudini deosebite sunt invitați să transmită detalii către Serviciul Cultură Sport din cadrul Primăriei.

„Slatina are talent. Noi vrem să-l descoperim! În fiecare cartier, în fiecare școală, în fiecare familie din Slatina există oameni talentați care merită să fie văzuți și apreciați. Poate cânți, dansezi, scrii poezie, pictezi, joci teatru sau ai un talent aparte pe care puțini îl cunosc. Primăria Municipiului Slatina, prin Serviciul Cultură Sport, își dorește să aducă în lumina reflectoarelor talentele locale și să le ofere oportunitatea de a urca pe scenă în cadrul evenimentelor culturale organizate în oraș. Credem că Slatina are oameni extraordinari. Vrem să îi cunoaștem, să îi susținem și să le oferim șansa de a împărtăși cu întreaga comunitate ceea ce fac cu pasiune. Dacă ai un talent sau cunoști pe cineva care merită să fie descoperit, scrie-ne la: cultura.sport@primariaslatina.ro Hai să construim împreună o comunitate în care talentul este apreciat, încurajat și aplaudat. Scena este pregătită. Poate următorul aplauz este pentru tine!”, transmit reprezentanții Primăriei Slatina.