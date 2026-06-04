Olt. Tradiția călușului merge mai departe

Festivalul „Călușul Oltenesc” continuă să transforme comunitățile din județul Olt în adevărate spații ale tradiției vii, unde dansul ritualic, transmis din generație în generație, își păstrează autenticitatea și emoția. După opririle de la Vâlcele și Valea Mare, călușarii vor duce mai departe spiritul acestui obicei unic la Priseaca, Grojdibodu și Balș, refăcând legătura profundă dintre patrimoniul cultural, identitatea locală și oamenii care păstrează nealterate valorile satului românesc. Prin sprijinul acordat festivalului și tinerilor interpreți, Consiliul Județean Olt contribuie la conservarea uneia dintre cele mai valoroase moșteniri culturale ale regiunii.
„Ne aflăm la jumătatea Săptămânii Rusaliilor, iar în Olt prinde din nou viață Călușul. În ritmul pașilor, în strigătul cetei și în emoția comunităților care îl păstrează de generații, Călușul rămâne una dintre cele mai autentice expresii ale sufletului oltenesc. Mai mult decât un dans, este memorie, apartenență, credință și continuitate. După debutul de la Vâlcele și Valea Mare, festivalul ‘Călușul Oltenesc’ continuă în această săptămână la Priseaca (5 iunie), Grojdibodu (6 iunie) și Balș (7 iunie), aducând în fiecare comunitate energia, frumusețea și autenticitatea unui obicei prețuit de generații. Poate că tocmai aici stă frumusețea acestui festival, tradiția nu este mutată din locul în care s-a născut. Călușarii ajung pe ulițele satelor, în gospodării și în mijlocul comunităților care au păstrat acest ritual de-a lungul timpului. De aceea emoția lui rămâne atât de puternică și atât de adevărată. Consiliul Județean Olt susține și în acest an Festivalul ‘Călușului Oltenesc’, contribuind la premierea tinerilor care duc mai departe această moștenire culturală. Este un sprijin pentru patrimoniul cultural al județului, pentru identitatea locală și pentru valorile care ne definesc. Pentru că un județ își păstrează forța atunci când își respectă rădăcinile și are grijă de ceea ce îl face unic”, transmit reprezentanții CJ Olt.