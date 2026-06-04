Curtișoara. Nu e minune. Gazele au ajuns pe conductă!

Este una dintre cele mai performante administrații din județul Olt. Dacă ne raportăm strict la investițiile făcute în localitate în ultimii 10 ani, la valoarea acestora, în funcție de gradul de satisfacție produs comunității, Curtișoara este într-un top național, acolo unde, pe un punctaj astfel întocmit, se află la concurență cu localități limitrofe marilor așezări urbane din România.

Cele de mai sus nu au venit întâmplător, sunt rezultatul unei munci de echipă, a onestității și modului cum a înțeles să fie primar în cadrul comunității, a lui Gheorghe Gănescu. A venit la Primărie pe un val de așteptare și cu un bagaj enorm de promisiuni rămase neonorate de la fostele administrații. Astăzi, Curtișoara oferă servicii publice integrate, în pachet complet.

Miercuri, 3 iunie 2026, cea mai așteptată investiție a ultimilor ani a trecut limita de proprietate dintre domeniul public și gospodăriile oamenilor. Rețeaua de alimentare cu gaze naturale a fost, efectiv, pusă sub presiune și s-a trecut la operaționalizarea acesteia. După o perioadă de așteptare, cauzată de regimul birocratic al procedurilor specifice dării în folosință.



Contractul pentru gaze semnat în data 9 octombrie 2023

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Evenimentul nu a fost marcat cu discursuri, panglici tricolore, artificii, politicieni de nicăieri veniți la costum, gata să savureze electoral evenimentul în sine. Pur și simplu, doar o fotografie scăpată pe social-media și un mic text aproape de abstract. Fără mulțumiri guvernului, partidului, asociației de… nu știu ce. Normalitate la Curtișoara, iar asta înseamnă respect pentru oameni, concretizat în fapte care produc încredere într-un primar care, atunci când venea prima oară în fruntea comunității, trebuia să rezolve programul parțial de furnizare a apei în doar o parte din comună. De acolo și până la ceea ce s-a întâmplat miercuri, 3 iunie, a fost „doar” multă, multă muncă.

Curtișoara de astăzi este o localitate europeană din punct de vedere al standardelor de viață oferite oamenilor de aici. Asta prin implicarea unui om, Gheorghe Gănescu și unei echipe extraordinare de la Primărie!

