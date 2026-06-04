Cad balize. După patru ani!

Provizoratul sensului giratoriu de pe Ecaterina Teodoroiu, din zona magazinului Alexe, ia sfârșit. Modernizarea străzii, proiect încheiat cu o notă de trecere pentru constructor, ceva diminuată de asimetria planeității unor guri de canal, aspect de reținut în sarcina celor de la General Trust care au pus de o „românească”, se încheie cu finisarea sensului giratoriu respectiv.

Pe ploaie, joi, 4 iunie, o echipă de la DASIP, cu resurse proprii, pavele reutilizate dau ultimele retușuri unui element de circulație rutieră aflată în ocrotirea unor balize de mai bine de patru ani. Pentru un lucru bine făcut e nevoie de trei muncitori, câțiva metri pătrați de „biscuiți”, o roabă și ceva bune intenții. După finalizarea lucrărilor nu va avea loc niciun eveniment dedicat inaugurării acestui proiect edilitar la nivelul municipiului Slatina.