„Adio, bipedule!” – exprimarea unui primar de la Olt

Istoria recentă a României are câteva expresii ale unor politicieni care nu pot fi șterse de patina timpului. Din când în când revin în actualitate. În mai țineți minte pe Ion Iliescu cu „băi animalule!” sau pe Băsescu cu „dragă Stolo!”?

Nimic nu se pierde, totul se transformă, golănia verbală e un atribut prin care omul se diferențiază de restul regnului animal. Avem o speță și un primar de la Olt, un sinecurist al sistemului, numele său este Alexandru Taifas, primar la Vâlcele, un om ajuns la o vârsta respectabilă pe care încep să-l lase nervii, fost director la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci. Într-o dispută pe rețelele sociale, cu un tânar din localitate care are ceva de spus, dar care se exprimă fără să ceară voie la Primărie, într-un final de postare, omul nostru de la Primărie încheie textul cu „băi bipedule!”. O replică, cel puțin deplasată, dar subscrisă unui context general al unui dialog unde rațiunea a fost învinsă de trufie, de lauda de sine și de o atitudine deloc specifică anilor din buletin, căci, din popor se spună că odată ajuns la o vârstă devii mai bun, mai înțelept, mai îngăduitor. Aici nu e cazul. Din păcate!

