Un jandarm din Slatina a găsit un portofel și l-a restituit proprietarului în mai puțin de o oră

Spiritul civic și profesionalismul au fost demonstrate, miercuri, 3 iunie, de un jandarm din cadrul Detașamentului 2 Jandarmi Slatina, care a găsit un portofel pierdut în apropierea Trezoreriei Slatina și a reușit să îl înapoieze proprietarului în mai puțin de o oră. Portofelul conținea documente personale, carduri bancare și o sumă de bani, iar datorită verificărilor efectuate de plutonierul adjutant șef Mihăiță Dogaru, bunul a ajuns rapid și în siguranță la deținătorul său, gest ce evidențiază responsabilitatea și implicarea jandarmilor în sprijinul comunității, dincolo de atribuțiile lor cotidiene.

„Spirit civic și profesionalism în slujba comunității. Astăzi, 03 iunie, plutonier adjutant șef Dogaru Mihăiță, din cadrul Detașamentului 2 Jandarmi Slatina, a găsit un portofel pierdut în zona casieriei Trezoreriei Slatina, care conținea documente personale, carduri bancare și o sumă de bani. În urma verificărilor efectuate, colegul nostru a reușit să identifice proprietarul și să îl contacteze, astfel încât bunul pierdut să îi fie restituit în cel mai scurt timp. La aproximativ o oră de la momentul găsirii, portofelul a fost predat proprietarului, cu toate bunurile aflate în interior. Dincolo de atribuțiile zilnice, astfel de situații arată importanța atenției acordate celor din jur și a responsabilității față de comunitate”, se arată în comunicatul IJJ Olt.