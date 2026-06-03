Senatorul Robert Ghiță, un politician altfel. Un om liber!

Într-o clasă politică confiscată de interese fel de fel, constrânsă de obligații și restricții în asumarea adevărului drept identitate, a fi un om politic liber și este deja o excepție de reguli și practici.

Dator doar față de adevăr în exercițiul funcției publice, senatorul de Olt, Robert Daniel Ghiță își asumă să spună lucruri despre care alții se exprimă doar în șoaptă și în gând. Cât să nu deranjeze pupitrul de comandă.

O declarație destinată românului de rând, cel ignorat de politicienii puterii. De citit, rând cu rând. Și, de luat aminte…

„Guvernanții noștri fac ce vor cu România, pentru că…se poate. Bieții miniștri ai lui sărăcie și-au tras sporuri pentru munca în condiții vătămătoare. Aici, orice s-ar spune, amărâții de ei au dreptate. Se știe bine, chiar din gura lor, sloganul de căpătâi: corupția ucide. Poporul care se lăfăiește în salarii minime și pensii ciuntite nici nu înțelege cât de greu le este acestor șobolani să fure știind bine cât de periculoasă este corupția, adică mediul în care lucrează și pe care ei înșiși l-au creat. Aș fi ales termeni de politețe la adresa lor, dar mă tem că stric orzul pe gâște. Există vreo cale de a face lucrurile altfel? Există, desigur, dar nu merită deranjul. Iată de ce situația de incertitudine persistă, iar personajul din jilțul Palatului Cotroceni, mereu zâmbăreț, tergiversează numirile unor persoane în funcții cheie, în timp ce bolojanii petrec în dezmăț pecuniar. În acest mod de funcționare a statului se poate face absolut orice potlogărie fără ca vreun vinovat să răspundă penal. Stafia guvernului bântuie prin Palatul Victoria, iar membrii guvernului destituit prin moțiunea de cenzură a Parlamentului continuă să facă tot ceea ce făceau înainte de a li se fi anulat prerogativele. Ei își înfig tot mai adânc lăbuțele în banii contribuabililor, iar familiile lor devin așa tot mai prospere, în timp ce populația contribuie de zor la Bugetul de Stat, iar firmele românești ajung în ruină din cauza poverilor fiscale tot mai grele, impuse de către miniștrii care acționează ilegal. De data aceasta, mămăliga românească e pe cale să atingă punctul critic. Salariații, laolaltă cu șomerii, ies în stradă să-și strige nemulțumirile. Multe nemulțumiri, prea multe pentru a mai fi suportate. Paradoxal, demnitarii aflați la cârmă iau totul în râs, demonstrând că nu le pasă de suferința celor care le plătesc simbriile generoase și care le-au suportat batjocura preț de câteva decenii. În tot acest timp, tartorul miniștrilor se plimbă pe la Chișinău, întorcând vizitele de curtoazie ale Mamaiei Sanda la Oradia Mare. Nu știm ce tot pun la cale dumnealor pe-acolo, întrucât tot ce face fostul premier este strict secret, dar pe bani publici. Dar nimic nu miroase a bine, având în vedere activitatea lor trecută. Personajele se hlizesc în poze postate pe rețelele sociale, iar purtăreața de cuvinte a guvernului comunică ingenuu că nu știe ce se petrece, că nu are idee cu ce se ocupă conducerea țării, dar că, oricum, nimeni de la Palat nu se face vinovat de vreun păcat. Ea nu știe nici că poporul trăiește pe sponci și că firmele autohtone se desființează în ritm galopant. În acest caz, n-ar trebui să ne mai mirăm atât de criza demografică, pentru că românii apți de muncă și cei bine pregătiți profesional vor continua să migreze. România va fi populată cu alogeni, după trendul inițiat de Comisia Europeană, acea entitate nealeasă care a năruit economia Europei și care este pe cale să desființeze economia românească”.