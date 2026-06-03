Senatorul Petre Cezar: „Trebuie să luăm în considerare protejarea interesului național în ceea ce privește terenurile agricole”

Senatorul AUR de Olt, Petre Cezar, atrage atenția asupra creșterii accelerate a prețurilor terenurilor agricole și asupra extinderii controlului exercitat de investitori străini asupra unei părți semnificative din suprafața agricolă a României. Acesta susține că aproximativ 40% din terenurile agricole ale țării se află direct sau indirect sub controlul capitalului străin, situație care afectează competitivitatea fermierilor români și accesul acestora la proprietate. În acest context, parlamentarul promovează o inițiativă legislativă menită să protejeze agricultura națională, să limiteze dezechilibrele de pe piața financiară și să mențină terenul agricol în sfera interesului strategic și a securității alimentare a României.
„Trebuie să luăm în considerare protejarea interesului național în ceea ce privește terenurile agricole. Avem cea mai mare proporție a terenurilor agricole aflate în proprietatea sau în controlul investitorilor străini. Aproximativ 40% din suprafața agricolă a României, adică patru milioane de hectare, este controlată direct sau indirect prin companii cu capital străin. Diferențele economice uriașe dintre fermierii români și marile companii sau fonduri de investiții din vestul Europei creează un avantaj evident pentru cumpărătorii străini și evident, un dezavantaj pentru cei români. Acest lucru determină o creștere accelerată a prețurilor terenurilor agricole. Ca și exemplu, în anul 2024, prețul mediu al unui hectar era în jurul aproximativ 8.700 de euro, cu 4% mai mare decât anul precedent. Chiar dacă valoarea este încă sub media Uniunii Europene, ritmul de creștere afectează tot mai mult capacitatea fermierilor români de a cumpăra și de a păstra aceste terenuri agricole. Așa cum a vorbit și colegul meu, avem numeroase exemple în Uniunea Europeană, menționez Polonia, Franța, Germania și alte state, care au adoptat măsuri clare pentru protejarea terenurilor agricole și pentru sprijinirea fermierilor locali. Aceste state au înțeles că terenul agricol nu reprezintă doar un bun comercial, ci o resursă strategică ce ține cont de securitatea alimentară. Propunerea legislativă AUR urmărește tocmai protejarea fermierilor români, limitarea creșterii necontrolate a prețurilor și menținerea unui echilibru corect pe piața financiară din România. Este o măsură necesară pentru apărarea capitalului românesc, pentru susținerea agriculturii naționale și pentru păstrarea controlului unei resurse esențiale pentru țară, agricultură. Vă mulțumesc!”, a declarat senatorul Petre Cezar.