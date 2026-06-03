Darius Vâlcov, liber!

Sentință definitivă si imediat executorie, emisă de Tribunalul Vrancea. Conform acesteia, este admis apelul făcut de Darius Bogdan Vâlcov în contradictoriu cu decizia instanței de fond care respinsese cererea de eliberare condiționată a fostului demnitar.

Darius Vâlcov a fost primar al municipiului Slatina, cu două mandate complete, senator de Olt, ministru la Buget și la Finanțe.

Măsura dispusă vizează executarea pedepsei într-un dosar în care acesta a fost condamnat definitiv pentru fapte de corupție și asimilate, liberarea condiționată presupune și restricția unor drepturi și libertăți.

„Solutia pe scurt: În baza art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, admite contestația formulată de contestatorul-condamnat Vâlcov Darius Bogdan, deţinut în Penitenciarul Focşani, împotriva Sentinţei penale nr. 336/09.04.2026 pronun?ate de Judecătoria Focşani în dosarul nr. 4426/231/2026.

Desființează în totalitate sentința penală contestată şi rejudecând: În baza art. 100 Cod penal, admite cererea de liberare condiționată formulată de condamnatul Vâlcov Darius Bogdan.

Dispune liberarea condiționată a condamnatului Vâlcov Darius Bogdan din pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată prin sentința penală nr. 1246/08.12.2025 a Tribunalului București – Secția 1 Penală, definitivă prin decizia penală nr. 130/CO/04.03.2026 a Curții de Apel București – Secția a II- a Penală.

Atrage atenţia condamnatului asupra consecințelor nerespectării prevederilor art. 104 alin. 2 Cod penal, referitoare la revocarea liberării condiționate si executarea restului de pedeapsă, daca după liberarea condiționată condamnatul săvârșește o nouă infracțiune.

Dispune punerea de îndată în libertate a condamnatului de sub puterea mandatului de executare nr. 3758/04.03.2026 emis de Tribunalul București – secția I Penală, dacă nu este reținut sau arestat în altă cauză.

Constată că petentul a fost asistat de apărător ales. În baza dispoziţiilor art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat, rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 03.06.2026”, este decizia Tribunalului Vrancea.