Balș găzduiește marea finală a Cupei României-Etapa Județeană Olt. Duel pentru trofeu între ACS Lupii Profa și ACS Iris Titulescu

Orașul Balș devine, miercuri, 3 iunie 2026, punctul central al fotbalului din județul Olt, odată cu disputarea finalei Cupei României-Etapa Județeană 2026. Pe Stadionul Parc, de la ora 17:00, ACS Lupii Profa și ACS Iris Titulescu se vor lupta pentru trofeu într-un meci așteptat de iubitorii sportului-rege. Primăria Balș și Asociația Județeană de Fotbal Olt îi invită pe suporteri să fie parte din spectacol și să contribuie, din tribune, la atmosfera unei finale care celebrează pasiunea pentru fotbalul oltenesc.

„Miercuri (n.r. 3 iunie), Balșul devine capitala fotbalului oltean! Primăria Orașului Balș și Asociația Județeană de Fotbal Olt vă invită la Finala Cupei României – Etapa Județeană 2026, ACS Lupii Profa-ACS Iris Titulescu. Finalele se joacă pe teren, dar se câștigă și din tribune! Veniți alături de noi să creăm o atmosferă demnă de o finală de Cupă! Hai la stadion! Susținem împreună fotbalul oltenesc”, se arată în comunicatul Primăriei Balș.