Adrian Dulcea, antrenor principal al CSM Slatina

CSM Slatina a anunțat numirea lui Adrian Dulcea în funcția de antrenor principal al echipei, marcând astfel revenirea sa în fotbalul slătinean după mai bine de un deceniu de la perioada în care a evoluat pentru Alro Slatina în Liga a II-a. Cu experiență acumulată atât la nivelul loturilor naționale de juniori ale României, unde a pregătit reprezentativele U18 și U19, cât și în fotbalul de club, Dulcea va conduce banca tehnică a formației alături de Viorel Ferfelea, păstrat în staff ca antrenor secund. Clubul mizează pe continuitate și stabilitate înaintea noului sezon, staff-ul tehnic fiind completat de Radu Necșulescu, Cristi Sandu, Alin Răceanu și Adrian Voicu.

„Adrian Dulcea revine la Slatina, de această dată în postura de antrenor principal al echipei CSM Slatina, după o carieră solidă și o experiență importantă acumulată atât la nivelul echipelor naționale de juniori ale României, unde a fost selecționer al reprezentativelor U18 și U19, cât și la nivel de club. Acesta va colabora cu Viorel Ferfelea, cel care a condus echipa în a doua parte a sezonului precedent și care continuă în cadrul clubului ca antrenor secund. Cei doi au mai lucrat împreună la nivelul loturilor naționale de juniori, iar această continuitate aduce un plus de stabilitate pentru echipă. Staff-ul tehnic pentru sezonul următor este completat de: Radu Necșulescu – antrenor secund, Cristi Sandu – preparator fizic, Alin Răceanu – antrenor cu portarii, Adrian Voicu – analist video. Adrian Dulcea a evoluat pentru Slatina în sezonul 2011–2012, când a îmbrăcat tricoul formației Alro în Liga a II-a. La mai bine de un deceniu distanță, revine în orașul nostru, de această dată ca antrenor principal al CSM Slatina. Îi urăm bun venit și mult succes lui Adrian Dulcea și întregii echipe tehnice în pregătirea noului sezon!”, transmit reprezentanții CSM Slatina.