11 șoferi au rămas fără permis pe DN 6

Polițiștii olteni au desfășurat, la începutul acestei săptămâni, o amplă acțiune de control și prevenire pe DN 6, una dintre cele mai circulate artere din județ. În cadrul verificărilor, oamenii legii au organizat cinci filtre rutiere și au efectuat peste 80 de testări pentru consumul de alcool și substanțe psihoactive, toate cu rezultat negativ. Totuși, controalele au scos la iveală numeroase abateri de la legislația rutieră, au fost aplicate 36 de sancțiuni contravenționale, iar 11 șoferi au rămas fără permis de conducere, majoritatea pentru viteză excesivă. Acțiunea a avut ca scop prevenirea accidentelor și creșterea siguranței în trafic, fiind completată de activități de informare și recomandări adresate participanților la trafic pentru adoptarea unui comportament responsabil la volan.

„În acest început de săptămână, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat o acțiune preventivă pe DN 6, având ca obiectiv principal creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor de circulație. În cadrul acțiunii au fost organizate 5 filtre rutiere fixe, activitățile fiind desfășurate pentru identificarea situațiilor cu potențial de risc în trafic. Pentru creșterea siguranței rutiere și identificarea comportamentelor care pot pune în pericol participanții la trafic, polițiștii au efectuat verificări cu aparatele radar și alcooltest sau pentru depistarea substanțelor psihoactive, fiind realizate peste 80 de testări, fără a fi înregistrate rezultate pozitive. În urma verificărilor efectuate, pentru neregulile constatate au fost aplicate 36 de sancțiuni contravenționale, fiind dispuse totodată măsuri menite să elimine riscurile din trafic. Astfel, au fost reținute 11 permise de conducere, dintre care 7 pentru depășirea vitezei legale cu mai mult de 50 de km/h și 4 pentru efectuarea unor depășiri neregulamentare. Pe lângă măsurile dispuse, polițiștii rutieri au desfășurat și activități cu caracter preventiv-educativ, adresând recomandări participanților la trafic cu privire la adoptarea unei conduite responsabile și adaptate condițiilor de drum”, transmit reprezentanții IPJ Olt.