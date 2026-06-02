Sute de amenzi, zeci de permise reținute și șoferi prinși fără permis sau sub influența alcoolului

Polițiștii olteni au desfășurat, pe parcursul minivacanței de Rusalii, ample acțiuni pentru menținerea ordinii publice și creșterea siguranței rutiere. În doar câteva zile, oamenii legii au intervenit la 185 de solicitări, au aplicat aproape 600 de sancțiuni contravenționale și au reținut 48 de permise de conducere, majoritatea pentru viteză excesivă. Totodată, au fost constatate 13 infracțiuni rutiere, printre cazurile semnalate numărându-se un tânăr din Izvoarele surprins la volan fără permis și un bărbat din Potcoava, depistat cu o alcoolemie ridicată în aerul expirat, care conducea fără permis și a refuzat recoltarea probelor biologice. Polițiștii anunță că astfel de controale vor continua și în perioada următoare pentru reducerea riscului de accidente și creșterea siguranței cetățenilor.

„În minivacanța din perioada Rusaliilor, polițiștii olteni au desfășurat activități specifice pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, creșterea gradului de siguranță rutieră și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Acțiunile au vizat prevenirea faptelor de violență, depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele privind circulația pe drumurile publice, acționându-se preponderent pentru depistarea conducătorilor auto care conduc sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive și a celor care nu respectă regimul legal de viteză. În această perioadă, poliţiştii au intervenit la 185 de solicitări, dintre acestea 157 fiind sesizate prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. În cadrul activităţilor desfăşurate, au fost aplicate 595 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 140.000 de lei. Pentru neregulile constatate la regimul rutier, ca măsură complementară, polițiștii au reținut 48 de permise de conducere, dintre care 32 pentru depășirea vitezei legale cu mai mult de 50 de km/h, 3pentru conducerea sub influența alcoolului sau altor substanțe interzise, iar 13 pentru alte abateri la regimul rutier. De asemenea, au fost retrase 25 certificate de înmatriculare pentru conducerea unor autovehicule având defecțiuni tehnice sau pentru neîndeplinirea unor obligații legale, fiind constatate și 13 infracțiuni la regimul rutier. În cadrul activităților, la data de 1 iunie a.c., în jurul orei 08:20, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Slatina au oprit pentru control, pe strada Milcov, din municipiul Slatina, un autoturism condus de către un tânăr de 24 de ani, din comuna Izvoarele, județul Olt. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, polițiștii au stabilit faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și dispunerii măsurilor legale.

De asemenea, în cursul zile, în jurul orei 22:45, polițiștii din cadrul Poliției orașului Potcoava au depistat pe strada Principală din orașul Potcoava, un autoturism condus de către un bărbat de 45 de ani, din aceeași localitate. Întrucât emana halenă alcoolică, bărbatul a fost testat cu aparatul etilometru, care a indicat valoarea de 1,64 mg/l alcool pur în aerul expirat, însă acesta a refuzat prelevarea mostrelor biologice la o unitate spitalicească în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, polițiștii au stabilit faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice și conducerea unui vehicul fără permis de conducere, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și dispunerii măsurilor legale. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul polițiștilor fiind reducerea riscului rutier și creșterea siguranței cetățenilor”, transmit reprezentanții IPJ Olt.