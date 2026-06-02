INFORMARE – Primaria Curtisoara

Aceasta informare este efectuata de Primaria Comunei Curtisoara, ce intentioneaza sa solicite aviz de gospodarire a apelor pentru desfasurarea activitati de Plan Urbanistic General localizat si amplasat in localitatea Curtisoara.

Aeasta . investitie este noua.

Ca rezultat al procesului de productie nu vor rezulta ape uzate sau epurate.

Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/ 1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa primariei.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa

solicitantului sau la adresa solicitantului, dupa data de 29.05.2026.