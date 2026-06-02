Deputatul Gigel Știrbu: „Respect și recunoștință pentru Ion C. Brătianu, primul președinte al Partidului Național Liberal și unul dintre părinții României moderne”

Astăzi, 2 iunie 2026, la împlinirea a 205 ani de la nașterea lui Ion C. Brătianu, deputatul PNL de Olt, Gigel Știrbu, aduce un omagiu uneia dintre personalitățile care au marcat decisiv destinul României. Liberalul evidențiază rolul esențial al fostului premier în obținerea Independenței, modernizarea instituțiilor statului și dezvoltarea economică a țării, susținând că moștenirea sa rămâne un model de viziune, patriotism și responsabilitate pentru generațiile de astăzi.

„Există oameni politici care administrează vremurile pe care le trăiesc și există oameni de stat care schimbă cursul istoriei. Ion C. Brătianu face parte din cea de-a doua categorie. Astăzi se împlinesc 205 ani de la nașterea celui care a fost nu doar fondatorul Partidului Național Liberal, ci unul dintre artizanii României moderne. Un om care și-a dedicat întreaga viață unei idei simple, dar uriașe: construirea unui stat român puternic, independent și prosper. Când Ion C. Brătianu a intrat în viața politică, România nu exista ca stat unitar. Existau două principate aflate sub influențe și interese străine, fără independență și fără forța de a-și decide singure destinul. La sfârșitul carierei sale politice, România era un regat independent, cu instituții moderne, cu o economie în dezvoltare și cu un loc respectat în Europa. A fost unul dintre cei care au făcut posibilă Unirea Principatelor, susținând alegerea lui Alexandru Ioan Cuza atât în Moldova, cât și în Țara Românească. A fost printre fondatorii Partidului Național Liberal, partidul care avea să devină principalul motor al modernizării României. Ca prim-ministru, între 1876 și 1888, a condus țara într-una dintre cele mai importante perioade din istoria sa. În timpul guvernării sale, la 10 Mai 1877, România și-a proclamat Independența. În fața provocărilor internaționale și a intereselor marilor puteri, Ion C. Brătianu a demonstrat că diplomația, inteligența politică și patriotismul autentic pot transforma un ideal într-o realitate. Nu a fost o perioadă ușoară. Rusia a încercat să trateze România ca pe un stat fără drept de decizie și a reanexat sudul Basarabiei. Cu toate acestea, Brătianu a continuat să construiască, să consolideze și să modernizeze statul român. Sub conducerea guvernelor liberale au fost construite mii de kilometri de căi ferate și șosele, a fost înființată Banca Națională a României, au fost adoptate reforme electorale și au fost create instrumentele necesare dezvoltării industriei românești. Sunt realizări care au pus bazele României moderne și care au demonstrat că dezvoltarea unei națiuni nu se face prin vorbe, ci prin muncă, viziune și curaj. Astăzi, la 205 ani de la nașterea sa, Ion C. Brătianu rămâne un reper pentru orice om care crede în libertate, în democrație și în forța construcției naționale. Moștenirea sa ne amintește că România a progresat atunci când a avut lideri care au privit dincolo de interesele de moment și au avut curajul să construiască pentru generațiile viitoare. Respect și recunoștință pentru Ion C. Brătianu, primul președinte al Partidului Național Liberal și unul dintre părinții României moderne. Astăzi, mai mult ca oricând, avem datoria să ne ridicăm la înălțimea exemplului său”, este mesajul deputatului Știrbu.

