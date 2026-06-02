„Convergent-Divergent”, o nouă întâlnire cu arta contemporană la Galeria Artis din Slatina

Galeria Artis din Slatina își deschide porțile pentru un nou eveniment dedicat artei contemporane, oferind publicului ocazia de a descoperi universuri creative diferite, reunite sub aceeași viziune artistică. În perioada 3-30 iunie 2026, spațiul expozițional al Muzeului Județean Olt găzduiește expoziția de grup „CONVERGENT-DIVERGENT”, semnată de cei șase membri ai „Grupului din Sud”. Vernisajul va avea loc miercuri, 3 iunie, de la ora 17:00, în prezența artiștilor și a unor invitați de marcă din mediul artistic românesc. Evenimentul promite să aducă în atenția publicului o perspectivă complexă asupra artei contemporane, construită pe contrastul dintre ceea ce îi unește și ceea ce îi diferențiază pe cei șase creatori.

Conceptul expoziției pornește de la ideea de dialog între convergență și divergență. Pe de o parte, artiștii împărtășesc aceleași rădăcini culturale și au construit de-a lungul timpului numeroase proiecte și colaborări comune. Pe de altă parte, fiecare dintre ei își afirmă propria identitate artistică prin tehnici distincte, abordări conceptuale originale și stiluri personale bine conturate. Vizitatorii vor putea admira o selecție variată de lucrări, de la pictură și grafică până la sculptură ceramică și tehnici mixte, într-un demers expozițional care reflectă diversitatea și dinamismul scenei artistice din sudul țării. Astfel, „CONVERGENT-DIVERGENT” devine nu doar o expoziție colectivă, ci și o invitație la reflecție asupra modului în care individualitatea și spiritul de grup pot coexista și se pot completa reciproc în actul de creație.

Pe simezele Galeriei Artis expun artiștii Cristina Bacicu Botez, Marcel Duțu, George Dragomir Turia, Maria Luana Ivan, Cătălin Podoleanu și Elena Adriana Vâlcea. Curatorul expoziției este George Dragomir Turia, iar invitatul special al vernisajului va fi Gheorghe Dican, vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România.