ACS Unirea 2024 Radomirești, victorie categorică, 4-0, în deplasare la Schitu

ACS Unirea 2024 Radomirești a obținut o victorie clară și meritată în etapa a 32-a a Ligii a IV-a Olt, impunându-se cu scorul de 4-0 pe terenul formației AS Voința Schitu.

Echipa pregătită de antrenorul Alexandru Gheorghe a dominat partida și și-a demonstrat forma excelentă prin golurile marcate de Constantin, Matei și Năuiu, autor al unei duble. Succesul consolidează moralul jucătorilor înaintea următoarei confruntări, programată sâmbătă, 6 iunie, de la ora 11:00, pe teren propriu, împotriva formației ACS Unirea Pârșcoveni. Comunitatea din Radomirești este așteptată să susțină echipa în încercarea de a continua seria rezultatelor pozitive.