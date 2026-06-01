Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Investind în copii, construim viitorul României”

Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, transmite un mesaj centrat pe rolul esențial al copiilor în dezvoltarea viitorului țării, subliniind că sprijinirea familiilor, accesul la educație de calitate și crearea unor oportunități reale pentru tineri trebuie să reprezinte priorități naționale. Parlamentarul atrage atenția asupra dificultăților cu care se confruntă numeroase familii din România, de la sărăcie și costul ridicat al vieții până la fenomenul părinților plecați la muncă în străinătate, și susține că investițiile în copii și în bunăstarea acestora sunt cea mai sigură garanție pentru o Românie mai puternică și mai prosperă. Totodată, Mihai-Adrian Țiu se angajează să susțină măsuri dedicate educației, sănătății și protecției familiilor, adresând tuturor copiilor un mesaj de încredere, speranță și încurajare cu ocazia zilei de 1 Iunie.

„Ziua Internațională a Copilului este despre bucurie, speranță și viitor. Este ziua zâmbetelor sincere și a inocenței. Este ziua în care ne amintim că viitorul României se află în mâinile și în sufletele copiilor noștri. 1 Iunie este despre râsetele copiilor care dau viață comunităților noastre. Despre părinții care fac sacrificii în fiecare zi. Despre bunicii care transmit mai departe valorile și credința acestui neam. Fiecare copil reprezintă o promisiune, un vis și o șansă pentru o Românie mai bună. Astăzi, avem datoria să le oferim nu doar dragostea și grija noastră, ci și condițiile necesare pentru a crește, a învăța și a-și construi un viitor mai bun. Pentru că atunci când sprijinim familiile, investim în copii. Iar atunci când investim în copii, investim în viitorul întregii națiuni. Doar un moment să privim astăzi cu sinceritate realitatea în care cresc copiii României. Copiii noștri merită mai mult. Merită mai mult decât promisiuni, mai mult decât școli lăsate în urmă, familii împovărate de scumpiri și părinți obligați să muncească până la epuizare pentru a le asigura strictul necesar. Astăzi, prea mulți copii cresc departe de unul sau chiar de ambii părinți, plecați peste hotare pentru a putea asigura familiei un trai decent. Aceasta nu este România pe care ne-o dorim. Pentru că viitorul țării noastre începe cu grija față de copii și familii. Iar viitorul unei națiuni se măsoară prin modul în care fiecare stat își protejează copiii și își sprijină familiile. Ca deputat în Parlamentul României, voi continua să susțin măsuri care să sprijine familiile, educația, sănătatea, dezvoltarea copiilor și care să ofere generațiilor viitoare șansa la un viitor mai bun. Cred cu tărie că fiecare copil trebuie să aibă șansa de a-și descoperi talentul, de a-și urma visurile și de a deveni un om care să contribuie la dezvoltarea acestei țări. România are nevoie de politici care să încurajeze întemeierea familiilor, de sprijin real pentru părinți, de acces la educație de calitate și oportunități care să le permită copiilor, dar și tinerilor să își construiască viitorul aici, în România. Nu există investiție mai importantă decât investiția în copii. Fiecare copil care primește șansa de a avea o educație bună, fiecare familie care primește sprijin și fiecare tânăr care alege să rămână în România reprezintă o victorie pentru viitorul acestei țări. Copiii României nu sunt doar viitorul acestei țări. Ei sunt motivul pentru care trebuie să construim o Românie mai dreaptă, mai puternică și mai prosperă. Obiectivul nostru trebuie să fie acela de a lăsa generațiilor care vin condiții mai bune și mai multe oportunități decât am avut noi. De Ziua Internațională a Copilului, transmit tuturor copiilor României un mesaj de încredere și speranță. Să prețuim copiii, să îi ascultăm, să îi încurajăm și să le oferim încrederea de care au nevoie pentru a privi cu optimism către viitor. Investind în copii, construim viitorul acestei țări. La mulți ani tuturor copiilor! Dumnezeu să binecuvânteze copiii României și toate familiile care luptă în fiecare zi pentru viitorul lor! Să le călăuzească pașii către un viitor plin de realizări! Un popor unit nu poate fi învins!”, este mesajul deputatului Țiu.