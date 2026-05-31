Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Rusalii binecuvântate cu liniște sufletească tuturor”

Cu ocazia sărbătorii Rusaliilor, deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, transmite un mesaj de credință, solidaritate și speranță, accentuând importanța valorilor creștine care au stat dintotdeauna la baza identității naționale. Parlamentarul evidențiază că, într-un context marcat de incertitudini și provocări sociale, puterea României se regăsește în unitatea oamenilor, în respectul pentru familie și în credința care oferă echilibru și încredere. Totodată, acesta le urează românilor Rusalii binecuvântate și își exprimă speranța ca lumina Sfântului Duh să aducă pace, liniște sufletească și puterea de a depăși împreună orice încercare.

„Rusaliile, una dintre cele mai importante sărbători creștine, reprezintă un moment al binecuvântării, al păcii și clipa în care credința, liniștea și speranța cuprind din nou sufletele noastre. Astăzi, de Rusalii, sărbătorim pogorârea Sfântului Duh și renașterea speranței, a credinței și a unității dintre oameni. Această mare sărbătoare creștină ne îndeamnă să ne întoarcem către valorile care ne-au ținut mereu puternici: credința în Dumnezeu, respectul pentru familie și dragostea pentru neam și țară. Într-o perioadă în care țara noastră este tot mai încercată de tensiuni, griji și nesiguranță, să nu uităm niciodată că puterea unui popor nu stă în vorbe, ci în credință, demnitate și unitatea dintre oameni. Lumina Sfântului Duh să ocrotească astăzi România, să aducă pace în sufletele românilor și speranță în fiecare familie. Iar inimile voastre dragi români, să rămână curate, puternice și pline de credință. Rusalii binecuvântate cu liniște sufletească tuturor! Dumnezeu să ocrotească poporul român! Un popor unit nu poate fi învins”, este mesajul deputatului Mihai-Adrian Țiu.