Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Românii trebuie să trăiască cu demnitate acasă, nu cu dor în suflet departe de propriile familii”

Astăzi, 31 mai 2026, cu ocazia Zilei Românilor de Pretutindeni, deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, transmite un mesaj de solidaritate către milioanele de români care trăiesc și muncesc în afara granițelor țării, subliniind drama despărțirii familiilor și exodul forței de muncă provocat de lipsa oportunităților din România. Parlamentarul susține că diaspora reprezintă o parte esențială a națiunii române și susține necesitatea unor politici care să redea demnitatea muncii, siguranța economică și respectul față de cetățeni, astfel încât românii să poată alege să își construiască viitorul acasă. Totodată, acesta declară că va apăra în Parlament drepturile românilor de pretutindeni și va contribui la construirea unei Românii în care plecarea peste hotare să nu mai fie o necesitate, ci o opțiune.

„Astăzi este ziua în care ne îndreptăm gândurile către milioanele de români care poartă România în suflet, chiar dacă viața i-a obligat să trăiască departe de casă. Vorbim despre oameni care muncesc din greu pentru un trai decent și despre un popor care a fost împins să își caute speranța dincolo de granițele propriei țări. Pentru că Ziua Românilor de Pretutindeni este, înainte de toate, ziua unei dureri naționale. Durerea unui popor care și-a văzut milioane de oameni plecând pentru a putea trăi decent. Durerea familiilor despărțite, a părinților care își îmbrățișează copiii prin ecrane sau apeluri video și a românilor care nu și-au uitat niciodată țara, chiar dacă țara i-a obligat să plece. Este o realitate dureroasă pe care nimeni nu mai are voie să o ascundă. Românii sunt obligați să își caute demnitatea peste hotare, părinții nu își pot vedea copiii crescând, iar bătrânii acestei țări sunt nevoiți să își aștepte copiii și nepoții ani întregi la poartă. Milioane de români muncesc din greu în alte țări pentru a putea oferi familiilor lor ceea ce statul român nu a fost capabil să le ofere aici: siguranță, respect și un trai decent. Dar România nu se termină la granițele statului român. România trăiește prin fiecare român care vorbește limba română și care nu și-a uitat niciodată originile. Din păcate însă, prea mulți români au plecat nu pentru că și-au dorit, ci pentru că au fost împinși de sărăcie, de salarii umilitoare, de lipsa locurilor de muncă și de nepăsarea unei clase politice care ani la rând a abandonat propriul popor. Îmi reafirm astăzi angajamentul de a lupta în Parlamentul României pentru drepturile tuturor românilor, indiferent unde se află. Voi continua să susțin măsuri care să redea demnitatea muncii, să protejeze veniturile românilor și să creeze locuri de muncă și condiții pentru ca oamenii să poată trăi decent în propria lor țară, nu departe de ea. Împreună trebuie să construim o țară în care românii să nu mai fie obligați să plece pentru a supraviețui, ci să aleagă să rămână pentru a trăi cu demnitate. Privesc cu solidaritate și respect către românii care au fost nevoiți să își lase casele, familiile și rădăcinile pentru a putea trăi decent. Dragi români de pretutindeni, astăzi îmi îndrept gândurile mele către toți cei aflați dincolo de granițele țării. Către cei care muncesc în străinătate, care și-au construit o viață departe de casă și care poartă România în suflet indiferent de țara în care trăiesc. România are nevoie de unitate, de solidaritate și de respect pentru propriul popor. Românii din diaspora nu trebuie să fie priviți doar în campanii electorale sau doar atunci când trimit bani acasă. Ei sunt parte din această națiune și merită respectul, protecția și sprijinul statului român. Nicio națiune nu poate fi puternică atunci când milioane dintre cetățenii ei sunt obligați să își caute viitorul printre străini. Românii trebuie să trăiască cu demnitate acasă, nu cu dor în suflet departe de propriile familii. Astăzi transmit un mesaj tuturor românilor din această lume: nu sunteți singuri și nu sunteți uitați! Oriunde v-a purtat viața, rădăcinile voastre rămân aici, în România. La mulți ani românilor de pretutindeni! Dumnezeu să binecuvânteze poporul român, oriunde s-ar afla! Un popor unit nu poate fi învins”, este mesajul deputatului Mihai-Adrian Țiu.