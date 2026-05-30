USR: Înainte să ceară demisii, PSD trebuie să explice de ce nu a făcut în 16 ani ce încearcă alții să repare în câteva luni

În ziua în care o dronă rusească a lovit un bloc din Galați, parlamentarii PSD au ales să ceară demisia ministrului Apărării, Radu Miruță. Da, tocmai acei parlamentari care au atacat la Curtea Constituțională programul care apără România de drone.

Le reamintim un fapt pe care preferă să-l ocolească: PSD a condus timp de decenii Ministerul Apărării, iar moștenirea acestor guvernări este chiar vulnerabilitatea de care ne lovim azi: o armată cu capabilități reduse anti-dronă, în condițiile unui război la graniță.

Mai mult, aceiași parlamentari PSD care cer acum demisii au atacat la Curtea Constituțională programul SAFE, exact instrumentul prin care România își construiește un sistem robust anti-dronă. Cu alte cuvinte, cer socoteală pentru o apărare pe care nu au construit-o și, atunci când se întâmplă, o blochează.

Nu poți întreba „unde e sistemul anti-dronă?” când lupți să-l oprești la Curtea Constituțională!

Dar parlamentarii PSD care cer astăzi demisii nu au explicat ce au făcut miniștrii lor de la Apărare pentru a pregăti România în fața acestei amenințări. Vorbesc abia acum, când munca de a repara aceste goluri a fost deja preluată de altcineva.

Radu Miruță, ca ministru al Apărării, a recunoscut public, onest, că România nu are toate capacitățile necesare și că nu poate acoperi orice scenariu. S-a asigurat că sistemele anti-dronă devin o prioritate în planul de înzestrare al Armatei, a luptat pentru programul SAFE și pentru achizițiile de echipamente, a redistribuit capabilități acolo unde sunt necesare și solicită constant sprijinul NATO pentru perioada de tranziție, până la livrarea sistemelor comandate.

Aceasta este diferența: unii blochează apărarea prin sesizări la Curtea Constituțională, alții o construiesc prin contracte și capacități livrate.

„Solicitarea de demisie este un act laș, o demisie de la propria responsabilitate pentru starea precară a înzestrării Armatei României. PSD nu poate cere socoteală pentru o problemă pe care a creat-o chiar el, în deceniile în care a condus acest minister, și pe care continuă să o agraveze atacând la CCR SAFE, singurul program care o rezolvă. România are nevoie de continuitate în efortul de înzestrare a Armatei, nu de instabilitate fabricată în plină criză de securitate”, a declarat liderul grupului senatorial USR, Sorin Șipoș.