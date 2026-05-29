SJU Slatina. O nouă șansă pentru pacienții cardiaci din Olt

Spitalul Județean de Urgență Slatina anunță un pas important pentru medicina din județul Olt, după realizarea a nouă intervenții cardiologice complexe, dintre care trei cu montare de stenturi. Medicii cardiologi Alexandru Belu și Eugen Țieranu au reușit să trateze pacienți aflați în situații critice, inclusiv un caz cu risc iminent de infarct, oferindu-le șansa la o viață normală fără a mai fi nevoiți să plece în alte centre medicale. Toți pacienții au avut o evoluție favorabilă și au fost externați, iar medicii spun că aceste proceduri reprezintă un nou început pentru bolnavii cardiovasculari din județ, unde numărul afecțiunilor cardiace rămâne alarmant de ridicat.

„Oltul are acum o șansă și, aici, la Spitalul Județean de Urgență Slatina putem salva și putem oferi o viață normală pentru oltenii care au probleme cardiace”, a spus dr. Alexandru Belu, medic specialist Secția Cardiologie.

„Știm cu toții că numărul cetățenilor care au afecțiuni cardio-vasculare este foarte mare, în județul Olt și că acești oameni sunt în pericol permanent. Acum putem reduce considerabil numărul lor și le putem reda încrederea. Este impresionant să vezi cum un pacient se ridică după intervenție și este cu totul alt om. Este pregătit pentru o nouă viață”, a explicat dr. Alexandru Belu.