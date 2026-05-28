USR Olt, Clotilde Armand la Slatina!

Prima interacțiune în format direct, față în față a Uniunii Salvați România de la Olt, după ultimul scrutin electoral, a avut loc la Slatina, joi,28 mai.

La sediul din Slatina a venit de la București vicepreședinta partidului, Clotilde Armand, fost primar la Sectorul 1 din București.

Având alături reprezentanți ai structurilor locale, președintele organizației Olt, Fănel Badici, primar la Izbiceni, Elena Iotu, președinta organizației Slatina și pe Adrian Mihai, subprefectul de Olt, useriștii olteni au punctat temele politice ale momentului.

În opinia vicepreședintei Clotilde Armand, președintele României, Nicușor Dan, cu istoricul politic la USR este un om care crede în instituții, un președinte dedicat funcționării acestora.

Elena Iotu, pare că nu uită și nu iartă divergențele de exprimare avute cu primarul de la Slatina, marcând dezamăgirea față de acesta, considerând ca în oraș lucrurile sunt mai rele decât în timpul fostei administrații..

Fănel Bădici, de pe poziția de președinte al filialei județene își asumă drumul politic ales de partid alături de liberali în noul proiect politic alternativ la PSD…

Subprefect de nici o lună, Mihai Adrian ține să declare deschiderea sa, de pe poziția publică ocupată, pentru un dialog cu cetățenii care vin la audiențe…

Conferința de presă a precedat o întâlnire cu reprezentanții partidului în consiliile locale din Olt, în inventarul stării de fapt al unui partid cu vizibilitate la nivel central, cu pretenții la Olt, acolo unde încă nu a reușit să genereze satisfacția așteptată.

PS

Clotilde Armand, puțin caracaleancă, după soț. Într-o mărturisire, soțul acesteia, originar din Caracal, nepot al unui avocat celebru în zona de sud, acolo unde a activat și ca magistrat la Judecătoria Caracal.