Slatina. Laboratoare inteligente și ateliere moderne pentru mii de elevi

Într-un laborator de informatică complet modernizat, unde calculatoarele performante și echipamentele digitale au înlocuit imaginea clasică a sălilor de curs învechite, administrația locală din Slatina a prezentat joi, 28 mai 2026, unul dintre cele mai importante proiecte dedicate învățământului profesional și tehnic din municipiu. Conferința de presă organizată la Liceul Tehnologic Metalurgic a reunit conducerea Primăriei Slatina, echipa responsabilă de implementarea proiectului și reprezentanții unității de învățământ, într-un moment care a marcat oficial finalizarea investiției realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a vorbit despre importanța investițiilor în educație și despre necesitatea ca elevii să învețe în condiții adaptate prezentului: „Suntem într-un laborator modern, așa cum ar trebui să fie în fiecare școală. Felicit echipa din Primărie și echipa din Liceul Metalurgic pentru implicarea și colaborarea în realizarea acestui proiect”, a declarat edilul.

Proiectul, intitulat „Echiparea laboratoarelor informatice și a atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic din Municipiul Slatina”, a avut o valoare totală de peste 1,1 milioane de lei și a vizat modernizarea infrastructurii educaționale pentru două unități școlare importante: Liceul Tehnologic Metalurgic și Liceul Tehnologic „Petre S. Aurelian”.

Cristiana Șerban, manager public al municipiului Slatina și coordonatoarea serviciului Proiecte cu Finanțare Internațională, a explicat că proiectul a fost conceput încă din 2024, în urma unor consultări directe cu liceele tehnice din oraș: „Proiectul a fost conceput în 2024. Am avut întâlniri și discuții atât cu Colegiul ‘Alexe Marin’, Metalurgic și ‘P.S. Aurelian’. În final, finanțarea din Programul Național pentru Redresare și Reziliență s-a concentrat pe Metalurgic și ‘P.S. Aurelian’. Proiectul a avut o valoare de peste 1,1 milioane de lei și a presupus achiziționarea de echipamente pentru atelierile de practică, de la instituțiile de învățământ cu profil tehnic și pentru laboratoare de informatică. De exemplu, în laboratorul în care suntem acum, echipamentele pe care le-am achiziționat s-au ridicat la aproximativ 125.000 lei și permit elevilor din Liceu Metalurgic să-și desfășoare activitatea la nivelul pe care noi îl dorim pentru toate unitățile de învățământ din municipiul Slatina. De asemenea, tot pentru Metalurgic am achiziționat echipamente pentru atelierul de mecanică auto, aproape 150.000 lei și pentru atelierul de practică, unde însumat partea de software, partea de echipamente am ajuns la 405.000 lei. De asemenea, pentru ‘P.S. Aurelian’ am vizat cele două ateliere de cosmetică și de comerț și la fel ca și la Metalurgic, elevii de la ‘P.S. Aurelian’ s-au bucurat de investiții consistente în echipamente pentru că în atelierul de comerț am achiziționat echipamente de tipul case de marcat, cântare, aparate de feliat specifice diverselor profiliuri în care dumnealor pregătesc elevii acolo, iar în atelierul de cosmetică am avut de la aparate de încălzit ceara până la scafe și tot felul de echipamente care să le permită dumnealor să ajute elevii în practica de specialitate Proiectul se încheie pe 31 mai și am primit solicitări dacă dorim să prelungim. N-are rost să prelungim un proiect care s-a finalizat atât de frumos și în momentul de față, din informațiile pe care le avem, se pare că numărul de beneficiari de 2.454 de beneficiari pe care îl prevăzusem inițial la scrierea proiectului a fost depășit cu cel puțin 100 de persoane. În continuare, cum este și în agenda domnului primar, căutăm finanțări pentru alte investiții în așa fel încât orice problemă pe care o identifică unitățile de învățământ în măsura în care putem și în măsura în care găsim sprijin financiar nerambursabil să contribuim la rezolvarea acestora”.

Pentru conducerea Liceului Tehnologic Metalurgic, investiția reprezintă mai mult decât o simplă modernizare tehnică. Directorul unității, Dima Anişoara Lăcrămeoara, a vorbit despre impactul direct pe care noile echipamente îl vor avea asupra pregătirii elevilor pentru piața muncii: „Toate dotările trebuie să aibă impact asupra copiilor noștri. Noi suntem directorii copiilor. Este un pas mare pentru a asigura elevilor competențele necesare pentru a face față cerințelor platformei industriale a Slatinei. Acesta este principalul motiv. Ne bucurăm că ne-ați ales să investiți în liceul nostru, vă mulțumim, dar nu în ultimul rând echipei de la compartimentul proiecte, că fără dumnealor nu am fi reușit, dar a fost o colaborare strânsă, n-au încheiat nici un caiet de sarcin până nu ne-au consultat pentru toate caracteristicile, materialele, echipamentele pe care le-am primit sunt de înaltă calitate și cred că cel puțin pentru 10 ani vor face față la schimbări”.

Primarul Mario De Mezzo a susținut că investițiile în educație reprezintă una dintre direcțiile majore ale administrației sale: „Mă bucur foarte tare că, în primul rând, copiii sunt cei care trebuie să învețe și să se dezvolte și mă bucur că au ocazia să facă acest lucru pe calculatoare performante. Colegiul este, din punctul meu de vedere, un reper pentru Slatina”.