Olt. 15 microbuze electrice pentru elevii din județ. Peste 5.200 de copii vor beneficia de transport școlar modern

Consiliul Județean Olt a predat astăzi, 28 mai 2026, un nou lot de 15 microbuze electrice destinate transportului școlar, în cadrul unui proiect finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu. Evenimentul a avut loc începând cu ora 12:30, în comuna Curtișoara, sat Proaspeți. Investiția, care depășește 14 milioane de lei, face parte din Programul privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea unor autovehicule mai puțin poluante pentru transportul elevilor.

Cele 15 microbuze electrice vor ajunge în localitățile Osica de Sus, Tufeni, Scărișoara, Crâmpoia, Cilieni, Fălcoiu, Văleni, Brastavățu, Izbiceni, Rusănești, Tia Mare, Dăneasa, Mărunței, Dobrun și Curtișoara., unde peste 5.200 de elevi vor beneficia de condiții mai bune pentru deplasarea către unitățile de învățământ.

Președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, a subliniat importanța continuării investițiilor în educație și infrastructură locală, prin atragerea de fonduri europene și naționale: „Astăzi, un nou proiect european al Consiliului Județean Olt, așa cum am promis, Consiliul Județean Olt va încerca de fiecare dată să acceseze fiecare măsură care i se adresează și care poate contribui nu doar la îmbunătățirea infrastructurii Consiliului Județean, dar și a Primăriilor. Iată astăzi al doilea proiect în ceea ce privește microbuzele. Un nou proiect însumând peste 14 milioane de lei, 15 microbuze care merg către localitățile din județul Olt. Contribuim de fiecare dată la îmbunătățirea calității învățământului și, iată, astăzi, aceste microbuze electrice, pe lângă cele 20 luate pe fonduri europene, avem 15 microbuze luate printr-un program național, pe Agenția Fondului de Mediu, proiect care vizează îmbunătățirea calității transportului elevilor”.

Acesta a explicat și criteriile care au stat la baza repartizării microbuzelor către localități, accentul fiind pus pe nevoile reale ale comunităților: „A contat numărul elevilor care necesită transport, lipsa microbuzelor școlare acolo unde nu existau deloc sau existența unor vehicule foarte vechi, care nu mai îndeplineau condițiile tehnice. Sunt în jur de 5.200 de copii care beneficiază de transport”, a mai precizat președintele CJ Olt.