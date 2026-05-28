Ieri, alegeri la Femei, la PSD Olt

Există o bulă în care organizațiile politice, aflate în stare de conservare, se delimitează crunt de starea realității.

Ieri, 27 mai 2026, după amiază, după ce își închieie poporul bugetar serviciul, altfel nu ar fi fost cvorum, în sala Europa de la CJ Olt a avut loc conferința, sau ceva de genul acesta, de alegeri în cadrul OFSD Olt. Blestemul unanimității, un singur candidat. E vechi păcatul și se ține cu rândul. De la stânga la dreapta.

În discreție, departe de ochii, oricum binevoitori ai presei, că doar nu s-ar fi apucat cineva să critice niște femei, cu atacuri tot la presă. Care ar fi de vină pentru că imaginea partidului e reflectată altfel decât cum simt doamnele. Doar trebuie atacat cineva, nu? Iar când nu e competiție internă, pentru a nu fi insipid și incolor aerul din sala de ședințe, aici a fost soluția salvatoare.

De pe surse, din social media, pare că nu s-ar fi schimbat nimic, din cum erau întâlnirile organizației de femei de la partidul unic. Ce e pe Facebook astăzi, se suprapune perfect cu documentarele istoricului prin excelență, Lavinia Betea. Doar că acolo doamnele aveau batic și în cel mai extravagant caz, genți de piele de la Guban Timișoara. Astăzi, nu mai e baticul. În rest, prin postări și discursuri, nu s-a schimbat nimic. Nici președintele organizației, nici modul de lucru, anticipând așa ceva, nici contactul cu realitatea. Structura dominantă de doamne, cu loc de muncă la stat, există, chiar dacă e paralelă și echidistantă cu ceea ce ar trebui să reprezinte o mișcare cu adevărat feministă.