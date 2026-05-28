Caracal. Investiții de peste 200 de milioane de euro, prezentate vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu

Caracal continuă să atragă investiții importante prin fonduri europene și naționale, iar rezultatele încep să fie vizibile în infrastructură, educație, sănătate și spații publice.

În cadrul unei vizite oficiale la Primăria Caracal, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a discutat cu primarul Ion Doldurea și reprezentanți ai administrației locale și centrale despre proiectele aflate în derulare și despre noile oportunități de finanțare europeană pentru dezvoltarea orașului. La întâlnire au participat Marius Iancu, deputat PSD Olt, Ionuț Ivan, vicepreședinte CJ Olt, Bogdan Simcea, fost secretar de stat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Stelian Bărăgan, Director ADR Oltenia, Alexandru Stoica, fost secretar de stat Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Janina Sitaru, fost secretar de stat Ministerul de Externe și Thomas Moldovan, vicepreședinte ANS.

Delegația a vizitat mai multe obiective modernizate sau aflate în execuție, printre care unități de învățământ reabilitate prin PNRR, investiții care au atras aproximativ 12 milioane de euro doar din acest mecanism european. Potrivit administrației locale, în ultimii cinci ani, Caracalul a beneficiat de finanțări de peste 200 de milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii urbane, a școlilor, a spitalului municipal, a zonelor de agrement și a patrimoniului local.

„Municipiul Caracal a atras fonduri europene și naționale de peste 200 milioane de euro în ultimii cinci ani pentru proiecte în infrastructură urbană, școli și grădinițe, pentru îmbunătățirea condițiilor și a serviciilor oferite pacienților în Spitalul Municipal Caracal, pentru mediu, baze sportive, spații de joacă, locuri de relaxare, reamenajarea parcului, infrastructura de patrimoniu și multe altele. Începem să vedem beneficiile prin finalizarea lucrărilor la multe dintre proiecte. Parteneriatul și dialogul interinstituțional a fost extrem de important în managementul acestor proiecte. Am avut o colaborare eficientă cu ministerele și agențiile guvernamentale. Mă bucur că este astăzi aici domnul Alexandru Stoica, fost secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației care a fost deschis dialogului ori de câte ori aveam nevoie de lămuriri”, a spus Ion Doldurea, primarul Municipiului Caracal.

„La Caracal, am văzut concret ce înseamnă fondurile europene investite în educație. Am vizitat mai multe proiecte și unități de învățământ modernizate prin PNRR. Municipiul a atras aproximativ 12 milioane de euro prin acest mecanism european”, a menționat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu la finalul vizitei.