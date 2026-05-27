Ultimele zile de înscriere la academiile militare. Tinerii din Olt, invitați să facă primul pas spre cariera de ofițer

Centrul Militar Județean Olt anunță că înscrierile pentru academiile militare sunt încă deschise, iar tinerii interesați de o carieră în Armata României mai pot depune dosarele până la data de 5 iunie 2026. Reprezentanții instituției îi încurajează pe cei care își doresc stabilitate profesională, disciplină și oportunități reale de dezvoltare să profite de această perioadă de recrutare. Academiile militare oferă pregătire academică și militară la standarde ridicate, precum și un traseu clar către profesia de ofițer. Informații suplimentare și detalii despre înscriere pot fi obținute online, pe platforma oficială a Ministerului Apărării Naționale, sau direct la biroul informare-recrutare al CMJ Olt din Slatina.

„Înscrierile pentru academiile militare continuă! Nu ai aplicat încă? Mai ai timp să faci primul pas către o carieră de ofițer în Armata României! Nu uita: locurile sunt limitate, iar perioada de înscriere se încheie la 05.06.2026! Ce îți oferă academiile militare: pregătire academică și militară la standarde înalte, siguranță și stabilitate profesională, un parcurs clar către o carieră de ofițer, dezvoltare personală și profesională. Dacă ai ambiție, determinare și îți dorești mai mult de la viitorul tău, acum este momentul! Înscrieri și informații pe https://www.recrutaremapn.ro sau la biroul informare-recrutare din cadrul Centrului militar județean Olt, strada Drăgănești nr. 29 Slatina, telefon 0349412979. Fii tu cel care face diferența! Alege să devii ofițer!”, transmit reprezentanții CMJ Olt.