Slatina. Bianca Toma, la doar 12 ani, campioană națională la tenis de masă

Slatina are un nou motiv de mândrie în sportul românesc. Bianca Toma, sportivă a Clubului Sportiv Municipal Slatina, a cucerit titlul de campioană națională la tenis de masă, în proba de simplu feminin U15, deși are doar 12 ani. Performanța sa este completată de alte două medalii de bronz obținute în probele de dublu feminin și dublu mixt, demonstrând talentul și determinarea unei sportive de viitor. Reușita Biancăi arată investiția constantă a Primăriei Slatina în susținerea tinerilor sportivi și a performanței la nivel local.
„Slatina are campioană națională! La doar 12 ani, Bianca Toma, sportivă legitimată la Clubul Sportiv Municipal Slatina, a cucerit titlul de Campioană Națională a României la tenis de masă, în proba de simplu feminin U15! Performanța este cu atât mai valoroasă cu cât Bianca a reușit să urce pe podium și în probele de dublu: medalie de bronz la dublu feminin U15, medalie de bronz la dublu mixt U15. Prin CSM Slatina, Primăria Municipiului Slatina continuă să susțină copiii talentați și performanța sportivă, iar rezultatele Biancăi confirmă încă o dată că munca, disciplina și pasiunea pot duce Slatina în topul sportului românesc. Felicitări, Bianca! Felicitări antrenorilor și tuturor celor care îți sunt alături în acest parcurs extraordinar!”, au transmis reprezentanții Primăriei Slatina.