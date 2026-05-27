Senatorul Robert Daniel Ghiță: „România are nevoie din nou de unitate și solidaritate, la 426 de ani de la prima unire realizată de Mihai Viteazul”

La împlinirea a 426 de ani de la prima unire a Țărilor Române sub conducerea lui Mihai Viteazul, senatorul Robert Daniel Ghiță transmite un apel la unitate, echilibru și responsabilitate națională, într-un context pe care îl consideră marcat din nou de provocări și tensiuni sociale. Acesta subliniază că exemplul lui Mihai Viteazul rămâne unul definitoriu pentru ideea de coeziune națională, curaj politic și apărare a interesului românesc în fața presiunilor externe. Senatorul atrage atenția că România are nevoie, mai mult ca oricând, de lideri capabili să pună interesul public înaintea conflictelor și diviziunilor, susținând că marile proiecte naționale se construiesc prin voință, sacrificiu și solidaritate. În mesajul său, Robert Daniel Ghiță susține că păstrarea vie a moștenirii istorice lăsate de Mihai Viteazul înseamnă continuarea luptei pentru o Românie demnă, unită și suverană, bazată pe respect reciproc și încredere în propriile valori.

„În urmă cu 426 de ani, se realiza prima unire a Țărilor Române, sub conducerea lui Mihai Viteazul. Într-o perioadă marcată de conflicte, presiuni externe și instabilitate, Mihai Viteazul a avut curajul de a construi un ideal care a rămas peste veacuri simbolul unității naționale și al demnității românești. Istoria ne arată că marile proiecte ale unui popor se construiesc prin voință, sacrificiu și lideri capabili să pună interesul național mai presus de orice. Astăzi, când România traversează din nou o perioadă complicată, avem obligația să apărăm coeziunea societății, să respingem dezbinarea și să redăm românilor încrederea într-un viitor construit pe respect, echilibru și suveranitate. Păstrarea vie a moștenirii lui Mihai Viteazul înseamnă să continuăm să credem într-o Românie demnă, unită și capabilă să își apere valorile și interesele. Un popor care își uită reperele istorice riscă să își piardă direcția. România are nevoie de solidaritate, luciditate și încredere în propriile forțe”, a de stat senatorul Robert Daniel Ghiță.

