Primăria Deveselu a început curățenia pe străzile comunei

Primarul comunei Marius Aliman anunță că, începând de marți, 26 mai, au demarat lucrările de măturare și curățare a străzilor din localitate, acțiune care are ca scop îmbunătățirea aspectului comunei și menținerea unui mediu mai curat pentru locuitori. Autoritățile fac apel la cetățeni să nu mai parcheze autovehiculele pe partea carosabilă, pentru a permite utilajelor să intervină fără blocaje și pentru ca lucrările să se desfășoare în condiții optime.

„Astăzi (n.r. 26 mai) au început lucrările de măturare și curățare a străzilor din comună, pentru a avea o localitate mai curată și mai îngrijită. Vă rugăm să nu mai parcați autovehiculele pe partea carosabilă, pentru a permite desfășurarea în bune condiții a acestor lucrări și pentru a evita blocarea utilajelor. Vă mulțumim pentru înțelegere și sprijin!”, este mesajul primarului comunei Deveselu, Marius Aliman.