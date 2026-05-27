Percheziți în comuna Ipotești într-un dosar de contrabandă. Peste 21.000 de țigarete fără timbru fiscal, ridicate de polițiști

Polițiștii din cadrul IPJ Olt au efectuat două percheziții domiciliare în comuna Ipotești, într-un dosar penal ce vizează fapte de contrabandă cu țigarete. Anchetatorii susțin că un bărbat de 57 de ani și o femeie de 44 de ani ar fi comercializat, în perioada 2025-2026, țigarete fără marcaje fiscale prin intermediul unei societăți comerciale administrate de aceștia. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat peste 21.000 de țigarete susceptibile a proveni din contrabandă, continuând cercetările sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina.

„În dimineața zilei de 26 mai a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, în comuna Ipotești, județul Olt, la locuința unor persoane fizice și la sediul unei persoane juridice. Activitățile s-au desfășurat în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă. În fapt, în perioada 2025 – 2026, un bărbat de 57 de ani și o femeie de 44 de ani, din comuna Ipotești, ar fi deținut și comercializat țigarete fără marcaje fiscale, ce ar fi provenit din contrabandă, prin intermediul unei societăți comerciale pe care o administrează. În urma perchezițiilor desfășurate, polițiștii au descoperit și ridicat, în vederea continuării cercetărilor, peste 21.000 de țigarete fără marcaje fiscale. Acțiunea a avut ca scop documentarea activității infracționale, descoperirea și ridicarea bunurilor provenite din activități ilicite, precum și luarea măsurilor legale. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, transmit reprezentanții IPJ Olt.