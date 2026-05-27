Dobrosloveni. Primăria începe transformarea comunei prin proiecte de înfrumusețare și amenajare

Primăria comunei Dobrosloveni a demarat un amplu proces de înfrumusețare și amenajare a spațiilor importante din localitate, cu scopul de a oferi locuitorilor un mediu mai curat, mai ordonat și mai plăcut. Primarul Gheorghe Tudorașcu declară că schimbările vor fi realizate treptat, în întreaga comună, prin implicarea directă a angajaților instituției și cu deschidere către ideile venite din partea cetățenilor. Autoritățile își propun astfel să transforme Dobrosloveni într-o comunitate mai elegantă și mai primitoare, în care respectul pentru spațiul public să fie vizibil în fiecare colț al comunei.

„Am început, cu drag și multă implicare, înfrumusețarea comunei noastre, prin amenajarea și decorarea locurilor importante, pentru ca oamenii să se bucure de mai mult frumos, ordine și bun gust în fiecare zi. Este un proces care cere muncă, răbdare și implicare, dar credem că fiecare colț îngrijit aduce mai multă bucurie și respect pentru locul în care trăim. Pas cu pas, aceste schimbări vor ajunge în toată comuna, iar toate lucrările realizate și cele care urmează să fie făcute sunt rodul muncii și implicării colegilor noștri, cărora le mulțumim pentru seriozitate și dedicare. În același timp, suntem deschiși și la idei sau propuneri concrete și realizabile, fie că vorbim despre amenajare, peisagistică sau elemente decorative, pentru că ne dorim să construim împreună o comună mai curată, mai elegantă și mai primitoare pentru toți”, este declarația primarului Gheorghe Tudorașcu.